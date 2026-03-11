Acero sostenible: Motor de seguridad y futuro en la región

Por E&N Brand Lab para Grupo AG

El acero se ha consolidado como el material de ingeniería más importante del mundo, pero su futuro depende de una transformación hacia procesos más limpios. En este escenario, la chatarra ferrosa surge como el “combustible limpio” de la industria.

Guatemala lidera esta transición en Centroamérica desde el Parque Industrial Sidegua de Grupo AG, una planta que transforma residuos metálicos en acero nuevo, aprovechando que este material no pierde sus propiedades al reciclarse infinitamente. Este horno es único en la región y cuenta con una capacidad instalada de más de 600.000 toneladas métricas anuales, según la empresa.

La industrialización de la chatarra —clasificada en categorías como menudo, oxicorte y fragmentado— no solo ahorra un 70 % de energía, sino que protege los recursos naturales al evitar la extracción de hierro, carbón y piedra caliza.

Sin embargo, para el grupo multilatino, la eficiencia del reciclaje es solo una parte de la ecuación. Para que este acero se convierta en la base de una infraestructura resiliente, es indispensable el cumplimiento de normas técnicas.

Francisco Estrada, experto en la compra de Metálicos de Grupo AG, explica que “cuando la chatarra se clasifica de manera correcta, se protege la transparencia, la seguridad pública y la competencia leal”. Agrega que para garantizar la calidad de este esfuerzo se trabaja con aliados de la industria e instituciones que intervienen en el desaduanaje de mercancías y traslado del insumo a las bodegas de los importadores, porque se convierte en un escudo contra el fraude y el cimiento de un mercado justo.

La chatarra ferrosa contiene principalmente hierro y ha llegado al final de su vida útil o ha sido descartada en procesos de fabricación. Actualmente, el 90 % de los elementos de acero se recuperan al término de su ciclo y se procesan para generar acero nuevo, siempre bajo normativas estrictas de selección y producción.

A medio siglo de los eventos sísmicos más significativos en la historia reciente de Guatemala, el país ha avanzado en la creación de reglamentos alineados a estándares internacionales. Estos marcos aseguran que los productos derivados cumplan criterios estrictos de seguridad y desempeño.

El avance demuestra que la construcción de un entorno más seguro es posible cuando existe visión compartida, diálogo técnico y responsabilidad colectiva.