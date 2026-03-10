Águeda Salguero de Galdámez: “La equidad no es solo una política, sino una forma de gestionar la empresa y tomar decisiones”

Con más de 17 años al frente de Be Safe Asesores, la ejecutiva ha consolidado una de las corredurías más relevantes del país, impulsando una cultura empresarial basada en confianza, meritocracia y equidad de género.

Por E&N Brand Lab para Be Safe Asesores La trayectoria de Águeda Salguero de Galdámez refleja cómo la visión estratégica, la disciplina empresarial y la apuesta por el talento pueden transformar una empresa en un referente dentro del mercado asegurador. Como Directora Ejecutiva de Be Safe Asesores, ha liderado el crecimiento sostenido de la firma hasta posicionarla como la correduría de seguros más grande del país administrada por una mujer, consolidando una propuesta basada en confianza, consistencia y cercanía con los clientes. Su historia de liderazgo está marcada por la perseverancia y la capacidad de construir equipos alineados bajo un propósito común. Mantener una empresa en operación durante más de una década y media ha sido, según explica, uno de sus logros más importantes. “Mantener una empresa durante 17 años continuos de operación ha sido uno de los hitos más importantes de mi trayectoria. Desde que fundé la correduría en 2009, uno de los mayores aprendizajes ha sido comprender que el liderazgo se refleja en la capacidad de construir y sostener un equipo fortalecido, unido y alineado bajo una misma visión”, afirma. A lo largo de este tiempo, Be Safe Asesores ha evolucionado y crecido junto con su equipo. La organización ha incorporado nuevos talentos y ampliado su alcance en el mercado, manteniendo un enfoque claro: construir una empresa basada en confianza, consistencia y crecimiento sostenido.

LIDERAZGO CON VISIÓN Y AUTONOMÍA

Actualmente Be Safe Asesores administra más de 4.100 pólizas activas y cuenta con un equipo de 75 colaboradores, cifras que reflejan no solo la expansión del negocio, sino también la confianza de clientes que buscan asesoría especializada para proteger su patrimonio. “Nuestro enfoque ha sido construir una empresa que acompañe a personas y empresas en la gestión responsable de sus riesgos y en la protección de su patrimonio”, explica la directiva. Desde su posición como Directora Ejecutiva, Salguero de Galdámez impulsa un modelo de liderazgo basado en la claridad estratégica y el empoderamiento del talento interno. Para ella, un equipo sólido es aquel que comprende la visión de la empresa y cuenta con la preparación necesaria para tomar decisiones. “Influyo en las decisiones estratégicas estableciendo lineamientos claros y compartiendo una visión definida de hacia dónde queremos llevar la empresa. Cuando las personas comprenden esa visión, pueden tomar decisiones con mayor seguridad y criterio”, señala. Asimismo, la líder se asegura de empoderar a su equipo dándole capacidad y autonomía para decidir, pero siempre acompañado de formación, estrategia y capacitación constante en el negocio. Ese proceso les permite entender qué hacen, cómo lo hacen y qué decisiones deben tomar en cada situación. “Creo firmemente que cuando un equipo tiene claridad de visión, preparación y confianza para actuar, se fortalece el liderazgo dentro de la empresa”, agrega.

IMPULSORA DEL LIDERAZGO FEMENINO