Logística de última milla: Grupo Envía consolida su presencia en Centroamérica

La empresa opera en Guatemala y El Salvador, y se prepara para iniciar operaciones en el mercado costarricense en el primer trimestre de 2026.

Bajo el liderazgo de su CEO, Juan Carlos Almeida Saona, el Grupo Envía ha irrumpido con fuerza en el mercado logístico desde 2018, a partir de una propuesta que incluye precios competitivos y rastreo constante en todas las etapas del proceso.

La logística de última milla es el eslabón crítico donde la experiencia de compra se materializa en una persona: el repartidor. En este escenario, Envía se ha consolidado como aliado estratégico en Centroamérica a través de tecnología de punta y un equipo humano excepcional.

La logística de última milla surgió marcada por la necesidad de operar rutas extensas y eficiencia territorial, pero evolucionó ante el auge del e-commerce y la inmediatez del delivery.

La pandemia aceleró esta transformación, convirtiendo a la entrega a domicilio en el principal punto de contacto entre las marcas y los clientes. “La inmediatez dejó de ser un diferencial y empezó a instalarse como expectativa. La entrega directa, individual y rápida comenzó a formar parte de la conversación estratégica dentro de las empresas”, destaca Almeida Saona.

La entrega a domicilio se integró de forma definitiva al ecosistema comercial por la emergencia sanitaria, en la medida que las plataformas digitales y aplicaciones redujeron la distancia entre la intención de compra y la recepción del producto a un proceso casi inmediato. “El e-commerce dejó de operar como canal complementario para convertirse, en muchos casos, en el principal punto de venta y contacto con el consumidor”, valora el directivo.

En ese entorno, la calidad comenzó a tener un peso mayor que la velocidad aislada. Para Envía, las empresas que dependen de su reputación comprendieron que la última milla es una extensión directa de su marca y, en muchos casos, el único punto de contacto físico que el cliente final tiene con su compra.

“La entrega representa el momento en que la promesa comercial se materializa, y es allí donde la empresa asume un rol determinante como representante visible de sus clientes”, destaca Almeida Saona, quien tuvo la visión de desarrollar un equipo especializado en la experiencia de entrega y asumirla como una responsabilidad estratégica, entendiendo que una experiencia positiva tiene impacto directo en el desempeño de los comercios a los que sirven.