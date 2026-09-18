Diunsa inaugura su cuarta tienda en San Pedro Sula

Por E&N Brand Lab

La cuarta tienda Diunsa en San Pedro Sula, ubicada en la 7 Calle, Barrio Suyapa, abrió sus puertas al público con la mayor variedad de artículos, de las mejores marcas y con la mejor experiencia de compra.

Diunsa 7 Calle, la 21ª tienda de esta empresa, genera 100 empleos directos y cerca de 400 empleos indirectos.

El evento de inauguración de las instalaciones de esta moderna tienda reunió a empresarios, clientes y ejecutivos de la empresa, que destacaron el aporte de Diunsa al desarrollo de país a lo largo de sus 50 años de historia; adaptando su propuesta para seguir siendo la cadena de tiendas por departamentos líder en Honduras.

Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, destacó que “El crecimiento de Diunsa refleja nuestro compromiso permanente con Honduras y con nuestra gente. La nueva tienda Diunsa 7 Calle es muestra de la combinación entre un legado sólido y una propuesta comercial en constante evolución, orientada a ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes”.