Evolution Free Zone destaca como la Mejor Zona Franca de las Américas y entra al Top 10 Global

Por E&N Brand Lab
Con tan solo dos años de operación, Evolution Free Zone, es reconocida como la Mejor Zona Franca de Las Américas y entra al Top 10 Global de Zonas Francas.
Los reconocimientos la ubicaron además, en el segundo lugar mundial en la categoría de zonas industriales y el quinto lugar mundial en el Excellence Award for AI Readiness, que reconocen su preparación para la inteligencia artificial.
En total, Evolution Free Zone recibió cuatro galardones internacionales que destacan su posicionamiento regional, su proyección global y su preparación ante los cambios que transforman el entorno empresarial. Los premios fueron otorgados por fDi Intelligence, divisón del grupo británico Financial Times, especializada en inversión extranjera directa, cuyos análisis son una referencia para empresas multinacionales y ejecutivos que evalúan dónde expandir sus operaciones o invertir.
Estos resultados representan un hito para Evolution Free Zone, que en tan solo dos años logró destacar en una evaluación internacional junto a Zonas Francas de gran trayectoria en todo el mundo.
“Ocupar el tercer lugar del Top 10 Global de Zonas Francas en los primeros años del Parque es un orgullo y, sobre todo, un compromiso para seguir elevando nuestros estándares de desarrollo, calidad y gobernanza. Desde el inicio, diseñamos una propuesta que trasciende la infraestructura tradicional, ofreciendo a las empresas las condiciones idóneas para innovar, expandirse y consolidar sus operaciones en Costa Rica", expresó Jorge Monge Víquez, director general de CODE Development Group, empresa desarrolladora de Evolution Free Zone.
Con una propuesta de valor que integra infraestructura de vanguardia, edificios de última generación, tecnología, servicios de valor agregado, talento especializado, sostenibilidad y dinamización socioeconómica, los resultados de este parque empresarial son tangibles: 127.521 m2 construidos a la fecha, ocho empresas y la generación de los primeros 6.000 empleos confirmados.
EN LA ÉLITE GLOBAL
Entre los cuatro premios, destaca el quinto lugar mundial en el Excellence Award for AI Readiness (Premio a la Excelencia en Preparación para la Inteligencia Artificial). Esta distinción cobra especial relevancia ante las nuevas posibilidades que ofrecen la inteligencia artificial y otras herramientas digitales para mejorar procesos y transformar la gestión empresarial.
Estos galardones se suman a los obtenidos en ediciones anteriores de los premios fDi Intelligence, donde el Parque recibió la distinción Highly Commended: Rising Star y una mención honorífica en prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Juntos, estos hitos reflejan la continuidad de sus esfuerzos por consolidar su desarrollo y proyección internacional.
Evolution Free Zone cuenta además con la licencia de la Marca País esencial Costa Rica, otorgada por PROCOMER en 2024, en reconocimiento a su alineación con los valores nacionales. Este sello complementa sus credenciales internacionales y refuerza el compromiso del Parque con posicionar a Costa Rica como un destino clave para los negocios y la inversión.
LA EVOLUCIÓN HACIA ZONA FRANCA 5.0
Con el respaldo de más de 20 años de experiencia, y ante las exigencias cambiantes del nearshoring y la manufactura avanzada, los líderes de CODE Development Group se propusieron innovar con Evolution Free Zone.
“Evolution Free Zone llega para transformar el modelo de Zonas Francas en Costa Rica y responder a las exigencias de las industrias del futuro”, afirma Álvaro Carballo Pinto, Presidente de CODE Development Group. La estrategia se basa en el concepto Zona Franca 5.0, el cual integra infraestructura inteligente, tecnología avanzada, capital humano y sostenibilidad. Así, el enfoque no solo ofrece espacios operativos, sino que impulsa la competitividad y el encadenamiento productivo local ante las nuevas demandas del mercado.
"Desde su origen, Evolution Free Zone fue concebida para armonizar con el entorno y minimizar su huella ambiental. Esta visión se traduce en decisiones concretas de diseño, construcción y gestión que priorizan el uso eficiente de los recursos, la energía limpia y el bienestar humano. Ponemos a las personas en el centro de cada operación", concluyó Carballo.
Con cuatro nuevos galardones, Evolution Free Zone consolida su proyección internacional y se afianza como un imán para atraer inversiones a Costa Rica. Ubicado en Tacares de Grecia, Alajuela, este parque empresarial impulsa el desarrollo fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) con una proyección de generar 20.000 empleos en los próximos 15 años.