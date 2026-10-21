Evolution Free Zone destaca como la Mejor Zona Franca de las Américas y entra al Top 10 Global

Por E&N Brand Lab

Con tan solo dos años de operación, Evolution Free Zone, es reconocida como la Mejor Zona Franca de Las Américas y entra al Top 10 Global de Zonas Francas.

Los reconocimientos la ubicaron además, en el segundo lugar mundial en la categoría de zonas industriales y el quinto lugar mundial en el Excellence Award for AI Readiness, que reconocen su preparación para la inteligencia artificial.

En total, Evolution Free Zone recibió cuatro galardones internacionales que destacan su posicionamiento regional, su proyección global y su preparación ante los cambios que transforman el entorno empresarial. Los premios fueron otorgados por fDi Intelligence, divisón del grupo británico Financial Times, especializada en inversión extranjera directa, cuyos análisis son una referencia para empresas multinacionales y ejecutivos que evalúan dónde expandir sus operaciones o invertir.

Estos resultados representan un hito para Evolution Free Zone, que en tan solo dos años logró destacar en una evaluación internacional junto a Zonas Francas de gran trayectoria en todo el mundo.

“Ocupar el tercer lugar del Top 10 Global de Zonas Francas en los primeros años del Parque es un orgullo y, sobre todo, un compromiso para seguir elevando nuestros estándares de desarrollo, calidad y gobernanza. Desde el inicio, diseñamos una propuesta que trasciende la infraestructura tradicional, ofreciendo a las empresas las condiciones idóneas para innovar, expandirse y consolidar sus operaciones en Costa Rica", expresó Jorge Monge Víquez, director general de CODE Development Group, empresa desarrolladora de Evolution Free Zone.

Con una propuesta de valor que integra infraestructura de vanguardia, edificios de última generación, tecnología, servicios de valor agregado, talento especializado, sostenibilidad y dinamización socioeconómica, los resultados de este parque empresarial son tangibles: 127.521 m2 construidos a la fecha, ocho empresas y la generación de los primeros 6.000 empleos confirmados.