Innovar para trascender: la nueva ruta de AGRISAL hacia ecosistemas y desarrollo urbano sostenible

Por E&N Brand Lab para Agrisal

Por más de un siglo, AGRISAL ha sido uno de los grupos empresariales más influyentes de El Salvador. Hoy, bajo el liderazgo de Eduardo Quiñónez, la organización se encuentra en una de las transformaciones más profundas de su historia: una evolución que combina innovación abierta, digitalización, alianzas estratégicas y una visión ambiciosa para llevar el desarrollo urbano y financiero de la región a un nuevo nivel.

En 2020, AGRISAL apostó por un movimiento inusual para una corporación tradicional: crear SNBX, el primer hub de innovación corporativa y emprendedora del país, en alianza con INNBOX, Seed Community y con apoyo de BID Lab.

Según Quiñónez, este proyecto se convirtió en un catalizador de cambio, acercando a la empresa a startups, talento tecnológico y dinámicas de innovación que históricamente estaban fuera de su radar.

“SNBX nació como una apuesta audaz y se convirtió en un punto de encuentro entre emprendimiento, empresa y comunidad. Demostró que la innovación puede ser accesible, transversal y orientada a resolver desafíos país”, afirma el presidente.

El impacto más profundo no fue tecnológico, sino cultural: la decisión obligó a la compañía a revisar sus estructuras, su estilo de liderazgo y su forma de generar valor.

EL DESAFÍO, MODERNIZAR SIN PERDER ADN DE 120 AÑOS

La transformación trajo consigo aprendizajes valiosos. Quiñónez destaca que uno de los grandes retos fue armonizar la tradición con la innovación, honrando el legado mientras se abrían nuevas oportunidades para evolucionar.

AGRISAL, fundada en 1906, se enfrentó al desafío de cambiar su mentalidad interna, fomentar el aprendizaje continuo y aceptar el error como parte del proceso creativo.

A nivel externo, la aceleración tecnológica y los cambios económicos exigieron innovar con responsabilidad y fortalecer la confianza de aliados, comunidades e instituciones.

FINANZAS SOSTENIBLES Y ECOSISTEMAS COLABORATIVOS

La estrategia de AGRISAL se apoya fuertemente en alianzas clave. En 2025, el grupo reforzó su colaboración con BID Lab y Banco Integral para crear Hub Crecenta, que es una plataforma diseñada para impulsar el financiamiento sostenible de emprendimientos y pymes con propósito, especialmente aquellas lideradas por personas adultas que buscan reinventarse o iniciar nuevos proyectos.

Además, Quiñónez confirma la participación de AGRISAL como anfitrión del GET Forum, un evento internacional que colocará a El Salvador en el mapa de la innovación regional.

“Este foro es más que una conferencia. Es una plataforma de acción para conectar sectores público y privado y abrir las puertas del país al mundo”, afirma.

Estas alianzas, señala el presidente de la compañía, han permitido que el grupo trascienda los límites empresariales para incidir en el desarrollo tecnológico, social y económico del país.

TECNOLOGÍA E IA COMO PILARES DEL MODELO DE NEGOCIO

La adopción tecnológica dejó de ser un área especializada para convertirse en un pilar transversal.

AGRISAL avanza en una política de transformación digital que optimiza procesos internos, fortalece la experiencia del cliente y potencia a sus colaboradores. La compañía ha instaurado prácticas internas de innovación como:

- Shots de Innovación: espacios donde los equipos comparten ideas de negocio.

- Programas internos de creatividad aplicada.

- Uso creciente de herramientas digitales.

Todo esto configura una cultura que no solo adopta tecnología, sino que la integra como parte del ADN operativo.

CULTURA TRANSFORMADA: LA INNOVACIÓN COMO ACTITUD COLECTIVA

La transición cultural es uno de los logros más destacados de la empresa salvadoreña. A través del programa Generación A, AGRISAL impulsa liderazgo, pensamiento crítico y visión de futuro en colaboradores de todas las áreas, desde operaciones hasta estrategia.

La cultura organizacional —señala Quiñónez— hoy se sostiene sobre tres pilares: propósito compartido, mejora continua e inspiración colectiva.

De cara al futuro, la visión estratégica de AGRISAL para 2035 es ambiciosa: evolucionar hacia una plataforma regional de innovación urbana y financiera.

Esto implica proyectos autosuficientes, digitalizados, conectados y con modelos de financiamiento novedosos.

Quiñónez prevé tendencias clave: tokenización de activos inmobiliarios; vehículos de inversión más democráticos y accesibles; integración de datos, sostenibilidad y bienestar humano en cada proyecto; y modelos híbridos físico-digitales para acelerar el desarrollo

Para todo ello, AGRISAL ya está preparando su portafolio a efectos de operar en una economía digital y regulatoria más sofisticada.

HITOS QUE CONSOLIDAN LA ESTRATEGIA

La expansión de Plaza Mundo hacia la zona oriental y próximamente hacia occidente del país, la incursión en vivienda vertical con Vistas de Soyapango y Studio 89, y un nuevo portafolio de inversiones marcan una etapa decisiva.

El grupo proyecta más de US$400 millones en inversiones durante los próximos cuatro años, que incluyen: centros comerciales, soluciones habitacionales y ecosistemas turísticos de clase mundial. Todo con un enfoque de prosperidad compartida y desarrollo urbano sostenible.

UN LEGADO QUE EVOLUCIONA

Para Quiñónez, su mayor orgullo no es solo el crecimiento del portafolio, sino haber guiado a AGRISAL hacia una etapa donde innovación y sostenibilidad se consolidan como los pilares de un legado centenario.

“La evolución no es una opción, es un compromiso continuo. Nuestro propósito sigue intacto: crear valor real y transformar comunidades desde El Salvador”, concluye.

PERFIL DE AGRISAL

Año de fundación: 1906

Empleados: Más de 760 colaboradores

Presencia: El Salvador, Centroamérica y Perú

Sectores: Inmobiliario, Energía, Fondos de Inversión, Hospitalidad e Innovación

PERFIL DE UN LÍDER VISIONARIO

Eduardo Quiñónez tiene una trayectoria de más de cuarenta años en sectores financieros, hoteleros, y bienes raíces.

Además de liderar a Grupo AGRISAL desde la Presidencia, es miembro de GRI CLUB, Director de la Junta de ACSA Aseguradora del País, y de Apolo SA de CV, empresa de inversiones bancarias y finanzas.

Comprometido con la cultura de la sostenibilidad y el desarrollo fue miembro fundador de FUSADES, de Fundemas, de Funter y de Salvanatura.