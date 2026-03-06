FUNDAHRSE conmemora el Día Internacional de la Mujer con un evento centrado en el liderazgo que transforma y construye resiliencia

Por E&N Brand Lab

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Comité de Género de FUNDAHRSE realizó un evento especial que reunió a líderes del sector privado para visibilizar y fortalecer el papel de la mujer en la toma de decisiones empresariales, así como en la gestión de riesgos y la acción climática.

La jornada contó con el respaldo en los actos de inauguración por parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), consolidando una conversación regional cada vez más relevante para la resiliencia empresarial.

Este encuentro forma parte del proyecto regional “Liderazgo Empresarial de la Mujer en la Gestión de Riesgos y Acción Climática”, apoyado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), impulsado por CENTRARSE de Guatemala y FUNDEMAS de El Salvador, orientado a abordar la participación femenina en roles directivos dentro del sector privado, particularmente en áreas vinculadas a la reducción del riesgo de desastres y sostenibilidad.

La agenda inició con palabras de bienvenida de Eyby Aguirre, gerente de comunicaciones y desarrollo empresarial del COHEP, y Pamela Molina, miembro de la Junta Directiva de FUNDAHRSE, seguidas por la contextualización de la jornada a cargo de Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE.

“Desde FUNDAHRSE reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando espacios donde el liderazgo de las mujeres fortalezca la resiliencia empresarial y contribuya a construir organizaciones más sostenibles e inclusivas”, declaró Pamela durante su discurso.

Posteriormente, Tania Najarro, coordinadora del Área Mujer, Paz y Seguridad de ONU Mujeres, presentó hallazgos clave sobre liderazgo femenino en la región. También se contó con el saludo de Sarah Wade-Apicella, coordinadora global de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres, ARISE, reforzando el enfoque internacional del proyecto.

Actualmente, solo el 37.3% de los puestos directivos en América Latina y el Caribe son ocupados por mujeres, lo que limita su influencia en la configuración de estrategias de resiliencia y adaptación climática.

Durante la jornada se desarrollaron dos espacios centrales. El primero, un conversatorio sobre liderazgo empresarial femenino, contó con la participación de Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), y Andrea Gonzáles, subgerente de sostenibilidad de BAC, bajo la moderación de Claudia Díaz de FUNDAHRSE. En este panel se destacó el impacto del liderazgo femenino en la gobernanza corporativa, la innovación y la sostenibilidad.

Claudia Díaz, manifestó durante su moderación que el liderazgo femenino es clave para transformar la gestión empresarial, integrar la resiliencia y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles frente a los desafíos climáticos y sociales.

El segundo espacio estuvo dedicado a la presentación de buenas prácticas en gestión de riesgos y acción climática, con la participación de representantes de empresas como DACOTRANS, Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), Grupo Agrolíbano, Nestlé Hondureña y Fundación Génesis Empresarial de Guatemala, moderadas por Yosseline Gálvez, directora de desarrollo institucional y comunicaciones. Las panelistas compartieron experiencias relacionadas con certificaciones, políticas internas de igualdad, integración de mujeres en comités estratégicos y modelos de gestión enfocados en resiliencia.

La jornada también incluyó el espacio “Mujeres en red: la fuerza que transforma la ayuda humanitaria y la gestión del riesgo”, así como un taller sobre prevención de la violencia de género en crisis humanitarias y un ejercicio creativo denominado “Cadena de Resiliencia”, desarrollado en conjunto con UNFPA.

Esta iniciativa reconoce que, aunque en Honduras el liderazgo femenino empresarial ha ganado visibilidad, aún enfrenta desafíos como brechas salariales, baja representación en cargos directivos y limitada presencia en espacios gremiales. No obstante, las experiencias compartidas evidencian que cuando las mujeres lideran, las organizaciones responden con mayor empatía, capacidad de adaptación e innovación, fortaleciendo su sostenibilidad y competitividad