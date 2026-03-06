CoopeAnde impulsa la paridad desde la estrategia y consolida liderazgo femenino en el sector cooperativo

Bajo el liderazgo de Alexandra Márquez-Massino Rojas, CoopeAnde se ha consolidado como una organización financieramente sólida, con estándares de gobierno corporativo y gestión de riesgos alineados a mejores prácticas internacionales.

Por E&N Brand Lab para CoopeAnde CoopeAnde ha decidido integrar la equidad de género no como una declaración simbólica, sino como un eje estructural de su estrategia. La cooperativa incorpora formalmente la paridad dentro de su Plan Estratégico 2026–2028, alineando sus objetivos con el ODS 5 de igualdad de género. Bajo la gerencia general de Alexandra Márquez-Massino, CoopeAnde ha establecido una meta institucional clara: alcanzar y sostener una composición de liderazgo 50% mujeres y 50% hombres, con una banda de tolerancia de ±5%. Este indicador forma parte de la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento del Balanced Scorecard y es monitoreado periódicamente como parte de su gestión de talento y sostenibilidad organizacional. En este contexto, el rol de la líder ha sido determinante, ya que es quien articula la visión con la ejecución, al mismo tiempo que acompaña al Consejo de Administración y al equipo gerencial en la toma de decisiones sustentadas en datos, análisis de riesgo y sostenibilidad a largo plazo. “Empoderar implica claridad estratégica, delegación responsable y formación continua. Creo en equipos que cuestionan, proponen y asumen responsabilidad por los resultados”, asegura. El éxito de esta estrategia está a la vista: al cierre de 2025, la planilla global refleja una base equilibrada: 52% mujeres y 48% hombres. En la Junta Directiva, el 43% de los siete directores propietarios corresponde a mujeres, una señal de avance en los espacios de toma de decisión.

EQUIDAD QUE SE GESTIONA, NO QUE SE IMPROVISA

La equidad de género se integra transversalmente en la estrategia organizacional de CoopeAnde mediante su inclusión en el Plan Estratégico 2026–2028, particularmente en los objetivos de desarrollo del liderazgo, cultura organizacional y sostenibilidad social. Adicionalmente, la Política de Derechos Humanos de la organización establece el compromiso explícito de no discriminación y de promoción de la igualdad de oportunidades. Esto queda en evidencia desde la etapa de atracción y selección de talento, que funciona bajo un enfoque de mérito y competencias; pero el compromiso va más allá. La cooperativa cuenta con una Política de Administración Salarial que establece la asignación de salarios según el perfil del puesto, independientemente del género de quien lo ocupe. Este modelo elimina discrecionalidades y previene brechas salariales en roles comparables. Márquez-Massino Rojas también destaca que el modelo de evaluación de desempeño de CoopeAnde pondera 60% resultados y 40% competencias, y para mitigar sesgos, se dispone de un Manual de Competencias y Comportamientos Esperados de conocimiento general, que estandariza los criterios de valoración. “Se utiliza la metodología OKR traducida a objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo definido), lo que fortalece la objetividad y trazabilidad del proceso evaluativo”, explica.

BIENESTAR DEL TALENTO, LA CLAVE DE LA ESTRATEGIA

La paridad en jefaturas forma parte de los objetivos del Plan Estratégico 2026–2028 de CoopeAnde. Para avanzar en este propósito, la cooperativa da seguimiento a promociones internas, planes de sucesión y programas de desarrollo con enfoque de equidad. En paralelo, la cooperativa ha fortalecido la empleabilidad interna del talento femenino mediante un proceso institucional de medición y desarrollo de competencias digitales. Con herramientas de respaldo internacional y programas de capacitación ejecutados con proveedores globales -como Microsoft- la organización “contribuye a cerrar brechas de habilidades y fortalecer la empleabilidad interna del talento femenino”, dice la directiva. La estrategia de CoopeAnde también incluye el trabajo remoto, implementado desde un plan piloto en 2018 y formalizado en su Política de Teletrabajo. Esta modalidad ha generado resultados positivos en productividad y conciliación vida-trabajo, particularmente para colaboradoras en periodos de maternidad y lactancia. De igual manera, la cooperativa cuenta con una Política de Prevención del Hostigamiento Sexual que contempla un proceso formal de denuncia, investigación a través de un comité designado y resolución con apego al debido proceso, garantizando confidencialidad e imparcialidad.

LIDERAZGO QUE CONSTRUYE INSTITUCIONALIDAD