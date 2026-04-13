INTUR consolida el liderazgo de Burger King en la mente del consumidor hondureño

Popeyes y Little Caesars también destacan en el ranking, reflejando la solidez de una corporación que gestiona 10 marcas de clase mundial.

Por E&N Brand Lab para INTUR

En un mercado tan competitivo como el de los restaurantes de servicio rápido, ocupar un lugar privilegiado en la mente del consumidor es un logro estratégico. INTUR ha sabido construir esa posición, consolidando varias de sus marcas entre las de mayor recordación espontánea en Honduras. Burger King se posiciona como la marca número uno en la mente de los hondureños, según el más reciente estudio de Top of Mind (TOM) realizado por Kantar Mercaplan. Este reconocimiento no es aislado: otras marcas del grupo, como Popeyes y Little Caesars, también figuran en posiciones destacadas dentro del ranking. Para el ingeniero Eduardo Kafati Nosthas, presidente de INTUR, este resultado es consecuencia de una organización alineada y enfocada en la excelencia. “Nos enorgullece este logro, que es fruto del trabajo en equipo de toda la organización. Desde la presidencia hasta nuestros colaboradores operativos, todos aportan para ofrecer al cliente la mejor experiencia”, afirma.

BURGER KING: INNOVACIÓN CON ENFOQUE LOCAL

El liderazgo de Burger King responde a una estrategia que combina las mejores prácticas de una franquicia global con una ejecución local relevante. La marca ha logrado mantener estándares internacionales de calidad, al tiempo que innova para adaptarse al consumidor hondureño. “El año pasado lanzamos el mejor Whopper de la historia, mejorando el producto desde su base, con un pan más suave y manteniendo nuestra esencia: el sabor inigualable de la carne asada a la parrilla”, explica Stephanie Lemus, Gerente de Mercadeo de Burger King. Más allá del producto, la marca ha fortalecido su conexión emocional con nuevas audiencias a través de propuestas disruptivas. Un ejemplo reciente fue la colaboración con Los Hijos de Morazán, una de las plataformas de contenido más virales del país. La campaña, basada en una hamburguesa con sabores locales, generó una conversación masiva —incluso polémica—, posicionando a Burger King como una marca audaz y culturalmente relevante. A esto se suman iniciativas consolidadas como los “Jueves de Reyes”, que refuerzan la propuesta de valor al consumidor mediante promociones atractivas en productos icónicos.

EL "SELLO INTUR": CONSISTENCIA, CALIDAD Y TECNOLOGÍA

El éxito de Burger King no es un caso aislado, sino el resultado de un modelo que INTUR replica en todo su portafolio. La clave: entender profundamente qué valora el consumidor actual —valor por su dinero, frescura y experiencia— y traducirlo en ejecución consistente. Esta visión se refleja en una política de renovación continua que abarca tanto la infraestructura como la tecnología. Los restaurantes evolucionan hacia espacios más modernos y acogedores, mientras se integran soluciones digitales que elevan la experiencia del cliente. “El liderazgo de Burger King es resultado de un proceso que venimos construyendo y que replicamos en todas nuestras marcas”, señala Juan Pablo Criales, Vicepresidente Comercial de INTUR. Gracias a este enfoque, marcas como Little Caesars y Popeyes también logran posicionarse entre las más recordadas del país, demostrando que la excelencia operativa y estratégica es transversal en la organización.

UN GRUPO EN EVOLUCIÓN CONSTANTE

En 2025 INTUR conmemoró 35 años de trayectoria. Lo que inició en 1990 con la llegada de Burger King se ha transformado en un ecosistema empresarial robusto, con más de 3.400 colaboradores y una operación que supera los 300 puntos de venta. “Somos una empresa orgullosamente hondureña que implementa las mejores prácticas globales, impulsando el talento nacional para ofrecer experiencias de primer nivel. Esto nos ha permitido convertirnos en un motor de empleo, crecimiento y desarrollo en las comunidades donde operamos”, destaca Kafati Nosthas. Su impacto también se extiende al ámbito social y ambiental. A través del Instituto INTUR, se impulsa la formación de jóvenes hondureños, mientras que la Fundación INTUR lidera iniciativas orientadas a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

MÁS QUE MARCAS, UNA FILOSOFÍA