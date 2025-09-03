Grupo INTUR: Confianza, la clave de 35 años de liderazgo y expansión regional

Por E&N Brand Lab para INTUR

Desde su fundación, hace 35 años, Grupo INTUR se cimenta sobre principios y valores muy sólidos, lo que le ha permitido crecer como organización al lado de importantes aliados como las marcas que representa, sus proveedores, colaboradores, yprincipalmente, con los clientes que día a día visitan sus tiendas. En esta visión, los valores de la compañía han jugado un papel fundamental, entre ellos: la pasión, honestidad en todas sus acciones, excelencia en todo lo que hace y un profundo compromiso con la calidad total y el trabajo en equipo.

Grupo INTUR sabe que estos valores perduran en el tiempo, por lo que desde hace 35 años trabaja bajo esta visión, que ha sido la base para su crecimiento sostenible, y le permite adaptarse al entorno dinámico de la sociedad y a los gustos y preferencias de sus clientes.

Al frente de esta estrategia de negocio basada en valores está Eduardo Kafati Nosthas, presidente de Grupo INTUR, quien asegura que ser considerado entre los líderes empresariales más confiables en la región es el fruto del compromiso inquebrantable de él y su equipo con valores que los han distinguido a lo largo de la vida, como la pasión por servir, trabajar con creatividad, honestidad y excelencia. “Considero que más que una distinción personal, es un reconocimiento a la cultura corporativa que hemos logrado edificar y al esfuerzo de quienes trabajan día a día a nuestro lado”, asegura.

CONSTRUYENDO RELACIONES DE CONFIANZA

En sus más de tres décadas de operaciones, la confianza ha sido un valor fundamental y un factor crítico en el giro de negocios de Grupo INTUR, y como resultado de esta estrategia, diversas marcas internacionales buscan a la empresa para representarlas en Honduras y otros territorios. Kafati Nosthas hace hincapié en que esa confianza no se ha construido de la noche a la mañana, sino que es fruto del arduo trabajo de muchos años, de la implementación de procesos estandarizados y de suma del mejor talento dentro de la organización.

“Son 35 años de estar invirtiendo, creciendo y apostando por el país. La confianza es un valor fundamental que se construye con persistencia y un norte claro. Eso nos ha permitido tener relaciones transparentes y exitosas con nuestros socios que representan marcas internacionales de gran prestigio, con nuestros proveedores, colaboradores y finalmente, con nuestros clientes, porque saben que nos esmeramos por brindarles lo mejor”, dice.

De acuerdo con el líder de Grupo INTUR, los valores que practican, tanto a nivel personal como de la empresa, reflejan la base desde la cual debería construirse una relación de confianza sostenible de todos los sectores de la sociedad. “Más allá de cumplir nuestros valores se trata de vivirlos, y por eso hemos logrado la preferencia tanto de las marcas que nos buscan como de los clientes que llegan a nuestras tiendas, porque saben y esperan que les brindemos una atención de calidad”, sostiene.