Grupo INTUR: Confianza, la clave de 35 años de liderazgo y expansión regional

Desde su fundación, hace 35 años, Grupo INTUR se cimenta sobre principios y valores muy sólidos, lo que le ha permitido crecer como organización al lado de importantes aliados como las marcas que representa, sus proveedores, colaboradores, yprincipalmente, con los clientes que día a día visitan sus tiendas. En esta visión, los valores de la compañía han jugado un papel fundamental, entre ellos: la pasión, honestidad en todas sus acciones, excelencia en todo lo que hace y un profundo compromiso con la calidad total y el trabajo en equipo.
Grupo INTUR sabe que estos valores perduran en el tiempo, por lo que desde hace 35 años trabaja bajo esta visión, que ha sido la base para su crecimiento sostenible, y le permite adaptarse al entorno dinámico de la sociedad y a los gustos y preferencias de sus clientes.
Al frente de esta estrategia de negocio basada en valores está Eduardo Kafati Nosthas, presidente de Grupo INTUR, quien asegura que ser considerado entre los líderes empresariales más confiables en la región es el fruto del compromiso inquebrantable de él y su equipo con valores que los han distinguido a lo largo de la vida, como la pasión por servir, trabajar con creatividad, honestidad y excelencia. “Considero que más que una distinción personal, es un reconocimiento a la cultura corporativa que hemos logrado edificar y al esfuerzo de quienes trabajan día a día a nuestro lado”, asegura.
CONSTRUYENDO RELACIONES DE CONFIANZA
En sus más de tres décadas de operaciones, la confianza ha sido un valor fundamental y un factor crítico en el giro de negocios de Grupo INTUR, y como resultado de esta estrategia, diversas marcas internacionales buscan a la empresa para representarlas en Honduras y otros territorios. Kafati Nosthas hace hincapié en que esa confianza no se ha construido de la noche a la mañana, sino que es fruto del arduo trabajo de muchos años, de la implementación de procesos estandarizados y de suma del mejor talento dentro de la organización.
“Son 35 años de estar invirtiendo, creciendo y apostando por el país. La confianza es un valor fundamental que se construye con persistencia y un norte claro. Eso nos ha permitido tener relaciones transparentes y exitosas con nuestros socios que representan marcas internacionales de gran prestigio, con nuestros proveedores, colaboradores y finalmente, con nuestros clientes, porque saben que nos esmeramos por brindarles lo mejor”, dice.
De acuerdo con el líder de Grupo INTUR, los valores que practican, tanto a nivel personal como de la empresa, reflejan la base desde la cual debería construirse una relación de confianza sostenible de todos los sectores de la sociedad. “Más allá de cumplir nuestros valores se trata de vivirlos, y por eso hemos logrado la preferencia tanto de las marcas que nos buscan como de los clientes que llegan a nuestras tiendas, porque saben y esperan que les brindemos una atención de calidad”, sostiene.
PASIÓN POR EL SERVICIO Y LA MÁS ALTA CALIDAD
Todos los niveles de Grupo INTUR -desde las gerencias hasta el personal encargado de la operación del negocio- trabajan para generar confianza. Kafati Nosthas, desde su puesto de liderazgo, lo hace a través de una comunicación abierta y honesta, en un ambiente de respeto, de una relación justa y un compromiso mutuo por la calidad.
En cuanto a los colaboradores, la organización promueve una cultura de respeto y comunicación abierta. Además, ofrece oportunidades de crecimiento para que ellos puedan desarrollarse a nivel profesional y personal, y así brindar una mejor calidad de vida para sus familias.
Con los clientes, Grupo INTUR construye confianza gracias a un servicio de calidad mundial – como lo exigen las marcas que representa-, pasión por el servicio y solución a las situaciones que se presentan. "En cada producto que ofrecemos llevamos 35 años de pasión, confianza y sabor", asegura Kafati. Por esta razón, la compañía opera con el profundo compromiso de ofrecer ingredientes de la mejor calidad para garantizar la seguridad alimentaria y la de los consumidores, así como contribuir con la reducción del hambre.
Para sus proveedores, la empresa busca los acuerdos que beneficien a ambas partes para un crecimiento mutuo y de largo plazo. De esta manera, apoya a los proveedores locales y construye relaciones de beneficio y crecimiento mutuo. Esto implica pagos justos y a tiempo, además de una retroalimentación constante, para que puedan aplicar los mejores estándares de calidad y procesos.
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Grupo INTUR también tiene como prioridad generar confianza de cara a sus comunidades y a la sociedad, y esto lo hace a través de una sólida estrategia de sostenibilidad, la cual forma parte de su ADN, por lo que con acciones concretas busca transformar vidas y construir un mejor futuro para todos.
Por ejemplo, a través de la Fundación INTUR, durante 15 años la empresa ha logrado impactar la vida de cientos de jóvenes hondureños y sus familias, por medio del Instituto INTUR, con sede en San Pedro Sula y Tegucigalpa. De esta manera se ha formado a jóvenes y adultos con sus modalidades alternativas de noveno grado, bachillerato acelerado y bachillerato en Ciencias y Humanidades, con la aprobación del Ministerio de Educación. Además, con el apoyo de aliados estratégicos, se han otorgado más de 6.500 becas.
En materia ambiental, mediante un plan piloto se instalaron sistemas de generación solar y se ha invertido en la implementación de equipos de alta eficiencia energética como hornos, freidores, mantenedores y aires acondicionados, con lo que se logra una menor generación de CO2.
Otra acción relevante en esta materia es que hemos reciclado más de 52.000 galones de aceite de cocina usado para la producir biodiesel, contribuyendo a la reduccion de la contaminación.
Toda esta estrategia de generación de confianza a lo interno y a lo externo ha rendido frutos. Y esto queda en evidencia con las 13 marcas que maneja solo en la división de alimentos. La gran mayoría de ellas son multinacionales de renombre, que trabajan bajo altos estándares de calidad y que buscan socios comprometidos que les brinden confianza de que los llevarán por la senda de crecimiento. “A la fecha contamos con más de 300 puntos de venta y más de 3.400 colaboradores, en Honduras y Guatemala, convirtiéndonos también en un importante generador de empleo”, asevera Kafati.