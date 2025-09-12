La Casa de los Empresarios: CCIC presenta una imagen más moderna y cercana a las nuevas generaciones

Esta nueva identidad de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés conserva su esencia y sus siglas emblemáticas CCIC, pero con un estilo moderno, limpio y dinámico.

    Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) durante la presentación de la nueva imagen de la institución a líderes gremiales, empresarios, aliados estratégicos y medios de comunicación. Fotos: Frankly Muñoz y CCIC
    Tatiana Paz, gerente de Comunicaciones y Mercadeo de la CCIC, expresó que cuando una marca es poderosa, como la de la Cámara, esta no necesita más de cuatro letras para ser reconocida. Fotos: Frankly Muñoz y CCIC.
    La CCIC otorgó un reconocimiento especial a Maritza Soto de Lara, por su destacada trayectoria gremial. Fotos: Frankly Muñoz y CCIC.

Por E&N Brand Lab para CCIC

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), principal organización empresarial de la zona norte de Honduras, presentó su nueva imagen institucional durante un evento que congregó a destacados empresarios y líderes gremiales del sector privado nacional.

La develación de su nueva marca representa un momento histórico para la institución, que con 94 años de trayectoria ha acompañado a diversas generaciones de empresarios y ha sido protagonista del desarrollo económico y social del país.

El cambio responde a la visión de consolidar a la CCIC como una organización moderna, cercana a las nuevas generaciones y capaz de enfrentar con solidez los retos del presente y del futuro, reafirmando ser “La casa de los empresarios”.

“El proceso de renovación de la imagen no fue fácil porque la anterior ha estado profundamente arraigada en la mente de nuestros afiliados y en la historia misma de la Cámara. Sin embargo, entendemos que las instituciones, al igual que las empresas y la sociedad, deben adaptarse, transformarse y proyectar confianza hacia el futuro”, expresó el presidente de la CCIC, Karim Qubain.

El empresario destacó que “este cambio es la reafirmación de nuestro compromiso de representar con más fuerza a un gremio moderno, dinámico y resiliente, preparado para los retos de hoy y de mañana, reafirmando a la CCIC como ‘La casa de los empresarios’, un espacio que impulsa, acompaña y respalda a quienes apuestan por Honduras”.

La Cámara de Comercio Industria de Cortés presentó una renovación de imagen que simboliza modernización mientras preserva su esencia histórica de 94 años. <b>Fotos:</b> Frankly Muñoz y CCIC.

PROCESO CREATIVO

El proyecto de rediseño de la identidad visual fue desarrollado por la agencia creativa One Touch, conformada por jóvenes emprendedores afiliados a la CCIC, con el acompañamiento de la Junta Directiva y de la Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo de la institución. “Hoy presentamos una imagen que honra la esencia de la Cámara y le da a sus siglas, CCIC, el protagonismo absoluto. Con un estilo moderno, limpio y dinámico, reafirmamos que una marca poderosa no necesita más de cuatro letras para trascender”, destacó Tatiana Paz, Gerente de Comunicaciones y Mercadeo de la CCIC.

La CCIC mantendrá la vigencia de su lema, el cual ha inspirado desde hace décadas a sus representantes y afiliados: “Por el desarrollo empresarial hacia el progreso social”, manteniéndose como referente gremial y motor de desarrollo nacional.

La nueva imagen de la CCIC representa una etapa de renovación y unidad, que fortalece su compromiso de seguir construyendo futuro para Honduras, de la mano de los empresarios y de toda la sociedad hondureña.

RECONOCIMIENTOS DESTACADOS

En el marco de este evento, la CCIC entregó a los expresidentes y miembros de Junta Directiva un pin de oro con las siglas CCIC. Asimismo, se otorgaron reconocimientos especiales a dos de sus empresas afiliadas: Cervecería Hondureña y Aura Minosa, por su contribución a iniciativas institucionales.

Al cierre, se entregó un reconocimiento especial a la licenciada Elisa Mercedes Pineda por su apoyo a la gestión presidencial y un reconocimiento a la trayectoria gremial de la exdirectora de la Junta Directiva de la CCIC, la destacada empresaria Maritza Soto de Lara.

CCIC, UN MOTOR DE DESARROLLO

Fundada en 1931, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés es la organización empresarial más influyente de la zona norte de Honduras, con 94 años de institucionalidad sólida.

Conformada en un 80% por pequeñas empresas, es motor del desarrollo económico y social, promoviendo la libre empresa, la competitividad y la innovación.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, destacó el compromiso de la institución con el progreso empresarial y social de Honduras. <b> Fotos:</b> Frankly Muñoz y CCIC.

