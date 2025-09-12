La Casa de los Empresarios: CCIC presenta una imagen más moderna y cercana a las nuevas generaciones

Por E&N Brand Lab para CCIC

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), principal organización empresarial de la zona norte de Honduras, presentó su nueva imagen institucional durante un evento que congregó a destacados empresarios y líderes gremiales del sector privado nacional.

La develación de su nueva marca representa un momento histórico para la institución, que con 94 años de trayectoria ha acompañado a diversas generaciones de empresarios y ha sido protagonista del desarrollo económico y social del país.

El cambio responde a la visión de consolidar a la CCIC como una organización moderna, cercana a las nuevas generaciones y capaz de enfrentar con solidez los retos del presente y del futuro, reafirmando ser “La casa de los empresarios”.

“El proceso de renovación de la imagen no fue fácil porque la anterior ha estado profundamente arraigada en la mente de nuestros afiliados y en la historia misma de la Cámara. Sin embargo, entendemos que las instituciones, al igual que las empresas y la sociedad, deben adaptarse, transformarse y proyectar confianza hacia el futuro”, expresó el presidente de la CCIC, Karim Qubain.

El empresario destacó que “este cambio es la reafirmación de nuestro compromiso de representar con más fuerza a un gremio moderno, dinámico y resiliente, preparado para los retos de hoy y de mañana, reafirmando a la CCIC como ‘La casa de los empresarios’, un espacio que impulsa, acompaña y respalda a quienes apuestan por Honduras”.