SUMA by Elevate Hub: Datos reales para decisiones estratégicas

Por E&N Brand Lab para Suma by ElevateHub
SUMA by ElevateHub es una solución digital diseñada para transformar la manera en que los negocios hondureños retienen y fidelizan a sus clientes. En un contexto donde atraer clientes nuevos resulta relativamente sencillo, el verdadero desafío radica en lograr que estos regresen. Muchas empresas desconocen cuántos de sus clientes son recurrentes y pierden valiosas oportunidades porque no cuentan con datos precisos sobre este comportamiento.
Este desconocimiento genera pérdidas silenciosas, ya que invertir exclusivamente en atraer nuevos clientes sin cuidar a los existentes puede ser costoso y poco eficiente. La retención es clave y hasta cinco veces más rentable que la adquisición de nuevos; pequeños incrementos pueden traducirse en significativos aumentos en ingresos.
A pesar de que las herramientas actuales democratizan el acceso a datos y análisis (antes reservados solo para grandes corporaciones), el comercio local carece de soluciones adaptadas a su realidad específica. SUMA nació como una iniciativa de ElevateHub especialmente diseñada para el mercado hondureño, que entiende el idioma, las prioridades y las dinámicas comerciales de la región.
Su funcionamiento se basa en tres pilares: 1- registro digital instantáneo: los clientes se inscriben rápidamentea través de su teléfono y reciben una tarjeta digital con uncódigo único compatible con Google Wallet y Apple Wallet, evitando plásticos o filas; 2- seguimiento en tiempo real: monitoreo de las visitas y compras mediante el escaneo del código, que permite acumular progresos y activar incentivos automáticos; y 3- inteligencia comercial: un panel que ofrece un dashboard completo con datos clave como frecuencia de visitas, clientes más activos, desempeño por sucursal y comportamiento.
IMPACTO Y BENEFICIOS REALES
A diferencia de los tradicionales programas de puntos, SUMA se apoya en una mecánica de progreso visible para el cliente, quien puede observar cuánto le falta para obtener su próximo beneficio. Esto crea una motivación concreta y medible para regresar. La plataforma brinda inteligencia competitiva accesible para identificar clientes frecuentes, entender patrones de visita y detectar cuándo un cliente habitual deja de serlo.
Además, opera a través de una aplicación web, eliminando la barrera de descarga que suele limitar la adopción de nuevas tecnologías. Esta facilidad, junto al enfoque centrado en la relación continua con el cliente, la posiciona como un motor de crecimiento para negocios de retail, restaurantes, gimnasios, clínicas y cualquier empresa que dependa de visitas recurrentes.
SUMA by ElevateHub es más que un programa de lealtad: es una herramienta integral que convierte cada visita en un dato valioso y cada dato en una decisión estratégica para incrementar ventas y construir comunidades leales.
VISIÓN REGIONAL
ElevateHub no solo transforma la manera en que los negocios operan en Honduras; también ha comenzado a consolidar una presencia sólida a través de proyectos, alianzas estratégicas y la implementación de soluciones tecnológicas en Centroamérica y Sudamérica.
Esta expansión no responde solo a un crecimiento geográfico, sino a una visión clara de escalabilidad: adaptar herramientas de clase mundial a las realidades locales de cada mercado, entendiendo su cultura, comportamiento del consumidor y dinámica comercial.
OPORTUNIDAD
SUMA ofrece a las empresas la capacidad de responder a expectativas como crecimiento y reconocimiento. Les permite dejar de operar a ciegas para fortalecerla relación con los clientes y garantizar crecimiento sostenido. Para más información visite elevatehubhn.com o al celular: +504 9893-0233.