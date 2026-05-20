SUMA by Elevate Hub: Datos reales para decisiones estratégicas

Por E&N Brand Lab para Suma by ElevateHub

SUMA by ElevateHub es una solución digital diseñada para transformar la manera en que los negocios hondureños retienen y fidelizan a sus clientes. En un contexto donde atraer clientes nuevos resulta relativamente sencillo, el verdadero desafío radica en lograr que estos regresen. Muchas empresas desconocen cuántos de sus clientes son recurrentes y pierden valiosas oportunidades porque no cuentan con datos precisos sobre este comportamiento.

Este desconocimiento genera pérdidas silenciosas, ya que invertir exclusivamente en atraer nuevos clientes sin cuidar a los existentes puede ser costoso y poco eficiente. La retención es clave y hasta cinco veces más rentable que la adquisición de nuevos; pequeños incrementos pueden traducirse en significativos aumentos en ingresos.

A pesar de que las herramientas actuales democratizan el acceso a datos y análisis (antes reservados solo para grandes corporaciones), el comercio local carece de soluciones adaptadas a su realidad específica. SUMA nació como una iniciativa de ElevateHub especialmente diseñada para el mercado hondureño, que entiende el idioma, las prioridades y las dinámicas comerciales de la región.

Su funcionamiento se basa en tres pilares: 1- registro digital instantáneo: los clientes se inscriben rápidamentea través de su teléfono y reciben una tarjeta digital con uncódigo único compatible con Google Wallet y Apple Wallet, evitando plásticos o filas; 2- seguimiento en tiempo real: monitoreo de las visitas y compras mediante el escaneo del código, que permite acumular progresos y activar incentivos automáticos; y 3- inteligencia comercial: un panel que ofrece un dashboard completo con datos clave como frecuencia de visitas, clientes más activos, desempeño por sucursal y comportamiento.