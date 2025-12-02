Laboratorio Bueso Arias: Una empresa impulsada por la innovación y la sostenibilidad

Por E&B Brand Lab para Laboratorio Bueso Arias

Laboratorio Bueso Arias (LBA) tiene una trayectoria de 75 años, tiempo en el que se ha consolidado como un referente en el sector salud y como una de las empresas más admiradas de Honduras.

El Laboratorio trabaja con una visión de futuro y un compromiso con la innovación, la sostenibilidad y una convicción de ofrecer un servicio ágil, confiable y centrado en el bienestar del paciente. A través del tiempo, LBA ha mantenido un proceso constante de adopción tecnológica que integra a las áreas administrativas y científicas mediante sistemas especializados que incrementaron la eficiencia y trazabilidad.

Actualmente, avanza en la incorporación de la Inteligencia Artificial en procesos clave de la operación, promoviendo su uso ético y responsable. “Nuestra cultura fomenta la apertura a la innovación tecnológica como medio para fortalecer la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del negocio”, reconoce su Gerente General, Ana Clemencia Bueso.

TRANSFORMACIÓN CONTINUA

Bueso explica que para LBA el cambio más disruptivo de la última década fue la consolidación de la empresa mediante una estrategia integral que combinó la expansión, la transformación digital, la optimización de costos y un enfoque permanente en la satisfacción del cliente.

“Esta transformación fortaleció nuestra competitividad, optimizó la eficiencia operativa y potenció la generación de valor sostenible para nuestros pacientes, colaboradores y aliados estratégicos”, destaca. Agrega que de cara a futuro tienen un compromiso de evolucionar hacia un modelo centrado en el bienestar integral, con servicios preventivos y personalizados, impulsados por tecnología avanzada y un equipo comprometido con la excelencia y la responsabilidad social.

“Nuestra visión se orientó a garantizar la sostenibilidad y continuidad de la empresa, apoyada en factores críticos de éxito y en sistemas certificados que aseguran la satisfacción de las partes interesadas”, valora Bueso.

Estos cambios son posibles gracias a una fácil adaptación y disciplina de los equipos dentro de la empresa. “Internamente, no experimentamos resistencia al cambio; más bien, nos anticipamos a ella mediante una comunicación efectiva y programas de capacitación, lo que facilitó una transición fluida”.

Este cambio les permitió fortalecer los vínculos con aliados, entre ellos aseguradoras y proveedores, con quienes reforzaron la colaboración y adaptaron procesos para mantener la calidad y la innovación como ejes centrales de gestión. Gracias a la implementación de metodologías de mejora continua (como Six Sigma), LBA amplió su presencia en nuevas ciudades, fortaleció el talento humano y a la vez mantuvo precios justos, reafirmando el compromiso con la equidad, la calidad y el servicio responsable.

“Nos enorgullece pertenecer a una empresa con 75 años de trayectoria sostenible en el sector salud, reconocida por su excelencia diagnóstica y compromiso con la seguridad del paciente”, dice Bueso.

FORMADORES DE LÍDERES

Bueso explica que LBA busca empoderar a cada director de área para que la innovación y la mejora continua sean parte esencial de su gestión.

“Adoptamos un liderazgo transversal con indicadores compartidos y fortalecimos los valores éticos, sociales y de sostenibilidad mediante alianzas con FUNDAHRSE y Valmoral, haciendo de la innovación un principio corporativo”, finaliza.