Diunsa: Motor de bienestar y crecimiento compartido

Por E&N Brand Lab para Diunsa

Hablar de sostenibilidad en Diunsa no es referirse a un área aislada ni a un conjunto de acciones filantrópicas. Es, ante todo, una forma de hacer empresa. Desde 2010, asumió la RSE y la sostenibilidad como una filosofía intrínsecamente integrada al modelo de negocio y un criterio estructural para la toma de decisiones estratégicas. De esta manera, el negocio de la cadena se concibe como una plataforma de generación de bienestar económico y social, donde el crecimiento comercial, la expansión territorial y la rentabilidad están directamente vinculados al impacto positivo en las familias hondureñas.

Elisa Pineda, Directora de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Diunsa, explica que la visión de sostenibilidad de la empresa se estructura en siete materias: gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medioambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad.

Esta estrategia corporativa prioriza seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, organizados en tres ejes clave: personas, medio ambiente y alianzas.

La visión sostenible de Diunsa le ha permitido desarrollar un modelo de negocio con impacto real. En el ámbito social, impulsa acciones que priorizan el empleo digno, la inclusión laboral y la reducción de desigualdades. Programas como la Universidad Virtual Diunsa; las escuelas sociodeportivas “Formando Campeones”, de Fundación Diunsa—que en 2025 beneficiaron a cerca de 700 niños y jóvenes—y los programas de becas para colaboradores refuerzan el compromiso con la educación como motor de desarrollo.

Como empresa signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas, Diunsa cuenta con políticas de derechos humanos, igualdad de género y oportunidades para todos. Esto le ha permitido lograr la certificación como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Honduras y Centroamérica, otorgada por el Instituto Great Place to Work (GPTW), así como encabezar el listado de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en Centroamérica durante dos años consecutivos (2024 y 2025).

De igual manera, para conocer las percepciones de sus colaboradores y promover la mejora continua, se ha desarrollado el “Climómetro”, una herramienta de medición de clima laboral con periodicidad mensual.

La compañía también destaca en su gestión ambiental al impulsar iniciativas como el Programa de Gestión del Reciclaje del cartón y el plástico que genera su operación. Además, implementa iluminación y equipos de climatización de alta eficiencia energética. “Cerca del 20% del consumo de energía de Diunsa es de generación fotovoltaica, a través de proyectos ubicados tanto en el Centro de Distribución en San Pedro Sula, como en varias de sus tiendas en distintas localidades”, puntualiza Pineda.