Leyde: Sabores que reflejan la identidad y la esencia de Honduras

Por E&N Brand Lab para Leyde

Leyde es una marca profundamente ligada a Honduras. Su historia, productos y forma de comunicarse reflejan la cultura, los sabores y las tradiciones del país. Por eso, figurar en el ranking Top of Mind no es un simple reconocimiento, sino la confirmación de un vínculo profundo construido a lo largo de los años.

Ese posicionamiento responde a una historia marcada por la consistencia. La marca ha cimentado su valor sobre tres pilares clave: calidad, cercanía y orgullo local.

Desde sus inicios, Leyde ha formado parte de los momentos más simples y significativos de los hondureños. “Ese valor no se construye solo con publicidad, sino con presencia real en la vida de las personas, escuchando al consumidor, evolucionando nuestro portafolio y siendo una marca cercana, auténtica y comprometida con el país”, detalla Waleska Ferrari, Gerente de Mercadeo de la marca.

Para Leyde, el desafío no se limita a mantenerse en la mente del consumidor, sino a fortalecer su lugar en el corazón. Por ello, trabaja la recordación desde la emoción y la cultura, apostando por experiencias que conectan con momentos reales de consumo. Desde el recreo de los niños hasta el impulso de un emprendedor en su pulpería. Cada interacción busca reforzar la cercanía y la autenticidad. “Queremos que Leyde no solo sea una marca que se compra, sino una marca que se siente cercana”, dijo Ferrari.

En ese proceso, los consumidores destacan tres atributos fundamentales: confianza, sabor y cercanía. La confianza se sustenta en años de trayectoria; el sabor, en un portafolio alineado con el gusto local; y la cercanía, en una identidad que los hondureños reconocen como propia. Ese vínculo emocional se ha convertido en uno de los activos más sólidos de la marca.

La innovación también juega un papel clave en la estrategia de Leyde, y esta parte siempre del consumidor. Por ello, la marca permanentemente observa hábitos, escucha necesidades y busca oportunidades reales. “No se trata de lanzar por lanzar, sino de agregar valor”, dice Ferrari.

Como resultado, la compañía ha fortalecido su portafolio con nuevos sabores de jugos, formatos más convenientes y propuestas dirigidas a distintos segmentos. Destaca su incursión en la categoría de néctares infantiles con “Frugosos Leyde”, una apuesta que busca conectar con nuevas generaciones.

Consciente de que hoy los consumidores están más informados y más abiertos a probar nuevas opciones, la marca también apuesta por experiencias en el punto de venta y campañas que reflejan su identidad cultural. “Vemos una mayor búsqueda de conveniencia para lograr una mejor relación valor-precio. Esto representa una oportunidad para seguir innovando y segmentando mejor nuestras propuestas”, concluye.