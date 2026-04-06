LG fortalece su comunidad HVAC en Centroamérica y El Caribe

Por E&N Brand Lab para LG

LG llegó a la AHR Expo de Las Vegas con un mensaje claro y contundente: el futuro del HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) no se medirá por “qué tan nuevo” es un equipo, sino por cuánto valor sostiene en el tiempo —en eficiencia, confiabilidad, servicio y acompañamiento al cliente—.

La participación en la expo no se planteó como una vitrina puntual, sino como una declaración de rumbo. La compañía puso el foco en lo esencial: tecnología que impacta el desempeño real del sistema desde su núcleo, empezando por componentes que determinan eficiencia y estabilidad.

Con casi 70 años de experiencia en compresores y motores, LG presentó avances como LG BHA Series –DualJet™ y LG CurvedSpoke™, desarrollos que apuntan a mejorar rendimiento con una lógica práctica: hacer quela eficiencia sea más alcanzable, que la operación sea más estable y que el mantenimiento sea más simple.

La tecnología DualJet™, por su parte, es una innovación que optimiza el flujo del refrigerante para mejorar cómo el sistema comprime y trabaja, buscando un balance más inteligente de presiones internas. Además, incorpora mecanismos de protección y diagnóstico para monitorear el desempeño y ajustar de forma proactiva, una solución que se autogestiona y ayuda a anticipar problemas.

CurvedSpoke™, por su parte, responde a otra necesidad clave: elevar eficiencia mientras se avanza hacia diseños más compactos. Con un diseño de imán en arco y una configuración optimizada, esta tecnología permite reducir el tamaño del motor en un 12 %, eso mientras mejora la eficiencia en cerca de 3,4 %, según parámetros técnicos específicos.

La visión se completa con una apuesta por simplificar la ecuación para el cliente. LG reforzó su enfoque de soluciones integradas, combinando compresores scroll, motores EC, ventiladores y variadores para elevar compatibilidad, facilitar mantenimiento y mejorar confiabilidad, decisión relevante en proyectos comerciales e industriales, donde no solo se busca rendimiento, sino continuidad y consistencia en el tiempo.

Para atender nuevas demandas del mercado, la compañía también mostró en Las Vegas, tecnologías alineadas con tendencias de alto crecimiento, como sistemas VRF impulsados por IA, unidades rooftop con inverter y soluciones de enfriamiento de alta capacidad para centros de datos, incluyendo chillers modulares, CDUs y cold plates.

La AHR también fue el espacio para reforzar una idea que LG construye con fuerza: su evolución en B2B no es solo ampliar portafolio, sino consolidar un ecosistema donde hardware, innovación y gestión inteligente para optimizar operaciones, reducir consumo y elevar el rendimiento general de los espacios.