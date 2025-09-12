Liderazgo femenino que transforma negocios e inspira inclusión y equidad

Por E&N Brand Lab para Kimberly Clark

Con la convicción de que la inclusión abre puertas a un mejor futuro, Ana Beatriz Franco se ha consolidado como referente del liderazgo inclusivo en la región. Como vicepresidente de la unidad de negocio de Cuidado Familiar y Profesional para Latinoamérica en Kimberly-Clark, guía una estrategia empresarial que une innovación, diversidad y compromiso social.

La directiva trabaja convencida de que los equipos que integran distintos géneros, etnias o culturas, siempre llevan a soluciones más creativas e integrales. “Gracias al valor que aportan las diferentes perspectivas, se construyen ideas y soluciones en pro del beneficio del talento interno y de nuestros clientes y consumidores en Latinoamérica”, asegura.

En este sentido, Kimberly-Clark, a través de su propósito de brindar “Un mejor cuidado para un mundo mejor”, está comprometida en promover un liderazgo inclusivo para fomentar la equidad entre sus colaboradores y el empoderamiento femenino, en los diferentes países en los que tiene operaciones.

Basado en esto, desde su perspectiva, Franco ha logrado aportar un liderazgo que prioriza la heterogeneidad de las personas como una ventaja competitiva, también a escuchar las diferentes perspectivas de otros colaboradores a la hora de tomar decisiones.

EL BIENESTAR COLECTIVO, LA PRIORIDAD

Con una trayectoria profesional de tres décadas de trayectoria, de los cuales 22 años ha laborado en Kimberly-Clark, la líder ha aprendido a sortear todo tipo de desafíos en el área profesional, cultural y personal; sin embargo, cada etapa la ha impulsado a seguir aprendiendo y a construir la persona que es en la actualidad. “Inicié mi carrera trabajando en el área de finanzas, en mi natal Brasil, pero me surgió una oportunidad de moverme al área comercial. Este cambio me abrió muchas oportunidades de crecimiento y me enseñó que la estrategia, la constancia y una red de apoyo de personas íntegras, son fundamentales para aprender y crecer profesionalmente”, enfatiza.

Por ejemplo, todo este tipo de experiencias sirvieron para que Franco aprendiera que las redes corporativas de mujeres son fundamentales ya que impulsan el desarrollo individual y el crecimiento ético y sostenible de la empresa.

Además, Kimberly-Clark opera con valores empresariales que buscan el bienestar de todos los colaboradores, por lo que cuenta con una amplia gama de iniciativas para promover un entorno sano y profesional. Un ejemplo de esto es el programa “Ella Puede”, que ofrece un enfoque integral y herramientas para que las colaboradoras cultiven su talento y accedan a mayores oportunidades de crecimiento profesional, a través de mentorías, foros de discusión, dinámicas de interacción y espacios de aprendizaje.

A nivel externo y a través de la marca Kotex®, se impulsa el desarrollo del talento femenino entre sus consumidoras, el cual busca que las mujeres y niñas persigan sus sueños. Asimismo, por medio de campañas cómo #SienteElProgreso, Kotex® destaca la importancia de la igualdad de género y promueve esta iniciativa para empoderar a las mujeres en su búsqueda de un futuro más justo.

Otro ejemplo, es el programa “Baños Cambian Vidas” impulsado por Scott®. En una década, se ha construido sistemas comunitarios de agua y saneamiento sostenibles con el apoyo de organizaciones no gubernamentales. En este tiempo, hemos beneficiado a 4 millones de personas, entre ellas, niñas y mujeres quienes hoy tienen acceso a un baño digno.

LA EQUIDAD IMPULSA EL BIENESTAR Y LA COMPETITIVIDAD

El equipo de trabajo de Kimberly-Clark se guía e inspira en torno al propósito de brindar “Un mejor cuidado para un mundo mejor”, siempre con la mirada puesta en lograr la comprensión de las necesidades esenciales de las personas y sus consumidores, quienes son el centro de sus decisiones.

En este sentido, actualmente Franco representa la división de Cuidado Familiar y Profesional, integrada por sus marcas Scott®, Kleenex® y Profesional. Su labor se centra en impulsar el desarrollo y crecimiento del negocio, sus categorías, clientes y consumidores en Latinoamérica, de manera sostenible y consistente. “Kimberly-Clark está en un viaje constante de transformación y Latinoamérica es uno de los mercados clave. Reconocemos que el entorno global es volátil, al igual que las necesidades y los hábitos de los consumidores. Por ello, entendemos que las adaptaciones y reinvenciones son necesarias para seguir liderando en nuestros mercados”, indica.

En este contexto, Franco reconoce que el talento humano es fundamental para la compañía, y que al permitir que sus colaboradores crezcan de manera personal y profesional, se puede garantizar la innovación, el estándar de calidad de sus productos y ofrecer siempre lo mejor para la industria y para sus consumidores.

Además, Kimberly-Clark entiende la importancia de escuchar, visibilizar y comprender las realidades de sus colaboradores, por lo que cuenta con una amplia gama de recursos y herramientas para seguir construyendo una cultura empresarial equitativa e inclusiva.

Franco resalta que al promover la equidad de género internamente, no sólo se impulsa el bienestar de sus colaboradoras, sino que se fortalece la competitividad, la innovación y capacidad de generar un impacto positivo en las comunidades donde opera la compañía.

“Como profesional, mujer y líder, mi propósito es seguir facilitando el camino para que más mujeres desarrollen su estilo de liderazgo con libertad, confianza e impacto. En mi caso en particular, participo en las mentorías internas y en las actividades destinadas a empoderar a nuestro talento, como los foros internos para ayudar a otras mujeres a progresar en su carrera profesional dentro de la compañía. Igualmente, consciente de mi posición como líder, busco allanar el camino para que otras mujeres puedan exhibir su máximo potencial en sus distintos roles”, puntualizó la líder.