María del Rosario Selman-Housein: Confianza plena en la dirección femenina

Por E&N Brand Lab para Banpaís

La hondureña María del Rosario Selman-Housein, Presidenta Ejecutiva de Banpaís desde 2008, es una mujer comprometida con el liderazgo femenino y otras causas sociales. En 2024, fue reconocida por Fundahrse por su impulso a la sostenibilidad empresarial. Además, las audiencias de las distintas plataformas de Estrategia & Negocios la consideraron entre los líderes más confiables de región en el Estudio Reputación en Centroamérica 2025: El Valor de la Confianza.

“Saber que mi liderazgo es percibido como confiable me inspira a seguir escuchando activamente, aprendiendo de cada persona y sirviendo con propósito”, comenta la banquera hondureña. Añade que este es un reconocimiento sobre el que se siente “profundamente honrada”; y continúa: “Es un privilegio formar parte de este grupo de líderes. Para mí, significa que los valores aprendidos en casa y cultivados a lo largo del tiempo —la integridad, la empatía, el respeto y el compromiso— han dejado huella”.

Selman-Housein trabaja en una industria donde la relación con los públicos de interés está marcada por expectativas altas, responsabilidades profundas y la confianza es el eje que articula cada vínculo. “La confianza genera resultados extraordinarios”, comenta la alta ejecutiva, ya que es el puente entre la visión y la ejecución, entre el propósito y el impacto.

“Como líder, mi compromiso es honrarla cada día a través de acciones y actitudes que dejen huella, trasciendan, y contribuyan al bienestar financiero de quienes confían en nosotros”. Destaca que para Banpaís, como organización, tiene una claridad meridiana sobre su estrategia y su ejecución.

“Nuestra cultura corporativa se fundamenta en cinco valores: integridad, entrega, innovación, trabajo colaborativo y amor a la patria; los que conforman la base de nuestra pirámide estratégica. Esta guía de principios orienta el comportamiento de cada miembro de nuestra institución y facilita la toma de decisiones, especialmente en circunstancias retadoras”, detalla.

En ese sentido, el banco enfoca su estrategia en acciones concretas que reflejan el compromiso con la estabilidad financiera, la inclusión, la innovación y el servicio ético al cliente. “Lo hacemos con transparencia, empatía y convicción”, apunta Selman-Housein.

“Considero que la forma más efectiva de potenciar el desarrollo de nuestros colaboradores es mediante el ejemplo”, destaca. Además, reconoce que liderar el sector bancario con integridad es un compromiso que impacta directamente en la vida de las personas y en la confianza que depositan en las instituciones.

“Desde mi rol como líder, genero confianza al actuar con coherencia, comunicar de forma transparente y tomar decisiones que reflejen respeto, integridad y compromiso hacia colaboradores, clientes y proveedores. Apegándonos a los valores de la organización y trabajando sobre reglas claras y preestablecidas que permitan desarrollar relaciones de largo plazo para beneficio de todas las partes”, concluye.

COHERENCIA

María del Rosario Selman-Housein es Presidenta Ejecutiva de Banpaís desde 2008. Cuenta con estudios en Transformación Digital (INCAE), Alta Dirección Bancaria (ITESM), Mercadotecnia Internacional (UNITEC) y Derecho (UNAH).

