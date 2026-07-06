Más allá de la pantalla: así redefine LG el futuro de los espacios inteligentes

En InfoComm 2026, LG presentó una visión que trasciende la innovación en pantallas. La compañía mostró cómo la integración de inteligencia artificial, plataformas en la nube, tecnologías de visualización de última generación y servicios especializados está dando forma a una nueva generación de espacios inteligentes para empresas, gobiernos, educación, retail y hospitalidad.

Por E&N Brand Lab para LG La evolución de las pantallas comerciales estuvo marcada, durante años, por una carrera tecnológica centrada en la resolución, el brillo, el tamaño o la calidad de imagen. Hoy esa competencia está entrando en una nueva etapa. Las organizaciones ya no buscan únicamente mejores dispositivos. Buscan soluciones capaces de conectar personas, datos y operaciones para crear experiencias más inteligentes, eficientes y memorables. Ese fue precisamente el mensaje que LG Electronics presentó en InfoComm 2026, uno de los principales escenarios mundiales para la innovación audiovisual y las soluciones profesionales. Bajo el concepto "Solutions Beyond Displays" (Soluciones Más Allá de las Pantallas), la compañía mostró cómo su propuesta de valor evoluciona desde el hardware hacia un ecosistema donde convergen inteligencia artificial, software, plataformas en la nube, servicios profesionales y tecnologías avanzadas de visualización.

EL VALOR YA NO ESTÁ ÚNICAMENTE EN LA PANTALLA

La transformación digital está modificando la forma en que empresas, universidades, hospitales, hoteles y organismos públicos interactúan con sus usuarios. En este contexto, una pantalla deja de ser un elemento aislado para convertirse en el punto de encuentro entre múltiples tecnologías. Por ello, LG presentó una estrategia basada en soluciones integradas que combinan señalización digital, inteligencia artificial, colaboración remota, administración centralizada y servicios de implementación diseñados para facilitar la operación de los clientes. "InfoComm fue una oportunidad para demostrar cómo LG continúa evolucionando, de fabricante de pantallas a proveedor de soluciones para entornos empresariales completos", explicó Enrique Diaz, Líder de Ventas de Commercial Display en LG Electronics Centroamérica y Caribe. La visión responde a una necesidad creciente del mercado: reducir la complejidad tecnológica mediante plataformas capaces de integrar hardware, software y servicios bajo un mismo ecosistema.

CUANDO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORMA LA EXPERIENCIA

Uno de los aspectos más llamativos de la exhibición fue la forma en que la inteligencia artificial comienza a redefinir la interacción entre las organizaciones y las personas. LG presentó, junto a sus socios tecnológicos, un sistema de AI Concierge que combina pantallas Transparent OLED con asistentes conversacionales para crear recepciones capaces de orientar visitantes, responder consultas y ofrecer experiencias altamente personalizadas. La compañía también mostró soluciones de telepresencia portátil que permiten mantener reuniones inmersivas a escala real sin depender de salas tradicionales, acercando nuevas posibilidades para educación, capacitación y colaboración empresarial. Más que incorporar IA como una función adicional, las demostraciones evidenciaron cómo ésta comienza a convertirse en la interfaz natural entre las personas y los espacios digitales.

VISUALIZACIÓN PARA UNA NUEVA GENERACIÓN DE EMPRESAS

Las tecnologías de visualización continúan siendo uno de los pilares del portafolio de LG. Durante InfoComm, la compañía presentó la evolución de su familia LG MAGNIT, basada en tecnologías Micro LED y Direct View LED (DVLED), desarrolladas para aplicaciones donde la calidad visual resulta crítica: centros de control, salas corporativas, retail premium, auditorios, transporte, hospitalidad y residencias de alta gama. La exhibición incluyó configuraciones All-in-One, soluciones Ultra Stretch y nuevas arquitecturas interoperables desarrolladas junto con socios tecnológicos como NovaStar y Megapixel, ampliando la flexibilidad para proyectos de distintas escalas.

LA NUBE TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA EXPERIENCIA

Otro de los mensajes centrales del evento fue que la innovación ya no termina cuando una pantalla queda instalada. Con LG Business Cloud, la empresa propone un entorno desde el cual es posible administrar contenidos, monitorear dispositivos y controlar redes completas de pantallas distribuidas geográficamente desde una plataforma centralizada. Esta capacidad responde a una realidad empresarial donde las organizaciones necesitan operar cientos —o incluso miles— de dispositivos sin incrementar la complejidad operativa. La gestión remota, la actualización de contenidos y la supervisión en tiempo real pasan así a convertirse en parte del producto.

UN ECOSISTEMA PENSADO PARA IMPLEMENTAR, NO SOLO PARA INNOVAR

La estrategia presentada por LG también incorpora un componente menos visible, pero cada vez más relevante: los servicios profesionales. Mediante su programa LG PRO Services, la compañía amplía su propuesta hacia la instalación especializada, el soporte técnico y el acompañamiento de proyectos complejos, particularmente en soluciones DVLED. El objetivo es ofrecer a integradores y clientes empresariales una experiencia que abarque todo el ciclo de vida de la solución, desde el diseño hasta la puesta en marcha.

EL FUTURO PERTENECE A LOS ECOSISTEMAS