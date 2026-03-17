OPC anunció inversión de US$100 millones para fortalecer la competitividad logística de Honduras

La inversión permitirá ampliar infraestructura, incorporar tecnología y elevar la capacidad operativa de la Terminal de Contenedores y Carga General que Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) administra en Puerto Cortés.

Por E&N Brand Lab para Operadora Portuaria Centroamericana La compañía Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) busca consolidar a Puerto Cortés como uno de los ejes estratégicos del comercio centroamericano. Para materializar este objetivo, realizará una inversión de US$100 millones en 2026, que permitirá modernizar infraestructura, incorporar tecnología de última generación y elevar la capacidad de atención de carga de la terminal que administra en hasta 1,4 millones de TEUs en 2027. El proyecto no sólo fortalecerá la competitividad logística de Honduras sino que impactará en el crecimiento del comercio regional. El anuncio se realizó durante la visita del presidente de la República, Nasry Asfura, a las instalaciones portuarias, donde autoridades y directivos de la compañía compartieron los avances actuales del proyecto y la agenda de desarrollo contemplados en el plan maestro de expansión. La inversión contempla el desarrollo de 9 hectáreas adicionales en el Patio 6, la incorporación de 12 grúas RTG híbridas (que implican un gran aporte en materia de eficiencia energética y de reducción de emisiones) y la adquisición de dos nuevas grúas pórtico, infraestructura que incrementará significativamente el volumen de operación de la terminal.

“Estamos invirtiendo anticipadamente para consolidar Puerto Cortés como una plataforma logística estratégica para Honduras y la región”, explicó Bruno Lauria, director de Operaciones de OPC, al referirse a la visión de largo plazo que respalda este proyecto. Según el ejecutivo, la decisión implica una apuesta por el crecimiento sostenido del comercio regional y por el potencial de integración logística entre los países del istmo. En tal sentido, precisó: “Este plan de desarrollo responde a una visión que trasciende la carga hondureña y apuesta por el crecimiento regional, la integración y una mayor conectividad entre los países de Centroamérica”, señaló.

GESTIÓN DE SIGUIENTE NIVEL

La hoja de ruta diseñada para la terminal no solo ampliará el espacio físico disponible, sino que permitirá aportar eficiencia y productividad al manejo de los contenedores. La incorporación de nuevas áreas operativas y equipos especializados facilitará una mayor rotación de carga, la gestión de picos de volumen y la reducción de tiempos de permanencia de los contenedores en la terminal. “Las cadenas logísticas globales buscan eficiencia, confiabilidad y capacidad instalada, y esta inversión nos permite responder a esa demanda con mayor productividad y estabilidad operativa”, afirmó Lauria. Los avances en infraestructura se suman a los resultados alcanzados por la terminal en los últimos años. Desde el inicio de la concesión, OPC ha manejado más de 8 millones de TEUs, mientras que en 2025 registró un récord histórico de 805 mil TEUs, reflejando el dinamismo del comercio exterior hondureño y el creciente papel del puerto en las cadenas logísticas regionales.

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Además del desarrollo de infraestructura física, OPC viene fortaleciendo sus estrategias de innovación y transformación digital como parte de una visión integral de modernización de su modelo de negocios. En el marco de esa línea de trabajo, la compañía ha impulsado nuevas herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la planificación operativa, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y fortalecer la experiencia de los usuarios de la terminal. Entre estas iniciativas destaca Smart Appointment, un sistema de gestión de citas para cargas de importación y exportación que permite ordenar los flujos logísticos y mejorar la eficiencia operativa. De forma complementaria, la empresa ha comenzado a incorporar soluciones basadas en Inteligencia Artificial y Machine Learning para optimizar la planificación del patio y la toma de decisiones operativas. “La confiabilidad respaldada por la tecnología y la inversión será nuestro principal diferencial en el futuro”, indicó el director de operaciones de OPC. Para impulsar este proceso, la compañía también ha fortalecido su estructura organizacional mediante la creación de un departamento especializado en Innovación y Transformación Digital, enfocado en identificar oportunidades de mejora continua y desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para la operación portuaria.

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La modernización de la terminal también incorpora avances relevantes en materia de sostenibilidad. La nueva flota de grúas RTG híbridas permitirá mejorar la eficiencia energética de la operación portuaria y reducir el consumo de combustible y las emisiones asociadas. “La incorporación de tecnología híbrida representa un paso concreto hacia una operación más eficiente y sostenible, mejorando nuestra huella ambiental y fortaleciendo nuestra estructura de costos a largo plazo”, explicó Lauria. De acuerdo con la compañía, la adopción de tecnologías más eficientes forma parte de un plan sistémico que combina productividad, sostenibilidad y estándares operativos alineados con las exigencias del comercio global.

GENERACIÓN DE VALOR PARA EL PAÍS

El desarrollo sostenido de la terminal que OPC viene gestionando en Puerto Cortés ha tenido un impacto económico relevante para Honduras. Desde el inicio de la concesión, la compañía ha destinado US$4.2 millones a programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) orientados a educación, salud y apoyo a comunidades locales. Este tipo de iniciativas forman parte de la misión de la empresa de impulsar un crecimiento compartido con su entorno. “No concebimos el crecimiento del negocio aislado del entorno. Crecer significa avanzar junto con la comunidad, generando oportunidades y desarrollo compartido”, subrayó el ejecutivo. La compañía forma parte del grupo internacional ICTSI (International Container Terminal Services Inc.), operador global de terminales portuarias con presencia en diversos mercados estratégicos. Este respaldo internacional aporta experiencia, tecnología y estándares operativos que fortalecen el desarrollo de la infraestructura portuaria en Honduras.

UN EJE LOGÍSTICO ESTRATÉGICO PARA LA REGIÓN

La inversión anunciada por OPC y los avances operativos que la terminal ya registra refuerzan el posicionamiento de Puerto Cortés como uno de los principales nodos logísticos del comercio en Centroamérica. Con una infraestructura en crecimiento, tecnología de última generación y una visión orientada a la integración regional, la terminal busca consolidarse como una plataforma eficiente para exportadores, importadores, navieras y operadores logísticos que participan en el comercio internacional. En este contexto, el anuncio de inversión envía una señal de confianza, estabilidad y visión de largo plazo al sector empresarial y a la comunidad internacional, reafirmando el papel de Puerto Cortés como un motor clave para el desarrollo económico y la competitividad logística de Honduras y la región.