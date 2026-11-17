La compañía fortalece su crecimiento regional mediante la amplificación de sus soluciones de protección, nuevas alianzas de distribución e inversiones en tecnología.

Por E&N Brand Lab para Pan-American Life Insurance Group Pan-American Life Insurance Group (PALIG) proyecta alcanzar US$650 millones en primas en Centroamérica y Panamá al cierre de 2026, una meta que refleja el crecimiento sostenido de sus operaciones y su compromiso de ampliar el acceso a soluciones de seguros de vida, accidentes y salud para personas, familias y empresas de la región. Este crecimiento está respaldado por una estrategia que combina el fortalecimiento de su presencia en los mercados centroamericanos, la amplificación de su oferta de productos, nuevas alianzas de distribución y una inversión continua en tecnología y capacidades que contribuyen a mejorar la experiencia de clientes y socios comerciales.

“Centroamérica y Panamá son mercados estratégicos para Pan-American Life y vemos un importante potencial de crecimiento. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en la región y acercar soluciones de protección que respondan a las necesidades de las personas, las familias y las empresas. Queremos crecer de manera sostenible, manteniendo siempre la solidez, la cercanía y la confianza que han distinguido a PALIG”, señaló José S. Suquet – Presidente de la Junta Directiva y CEO de Pan-American Life Insurance Group. La solidez financiera de PALIG respalda esta estrategia. En Centroamérica y Panamá, la compañía registra activos por US$1,073.8 millones y un patrimonio de US$319.2 millones. En los últimos cinco años, PALIG ha invertido más de US$20 millones en la región, destinados a capital y proyectos de tecnología.

“El crecimiento que estamos viendo en Centroamérica y Panamá refleja tanto el potencial de estos mercados como la confianza de nuestros clientes y socios comerciales. Continuamos fortaleciendo nuestras capacidades, ampliando nuestros canales de distribución e invirtiendo en soluciones que nos permitan llegar a más personas y empresas en la región”, señaló Alfredo Ramírez, vicepresidente regional de Gestión de Países de Pan-American Life Insurance Group.

Estos resultados regionales forman parte de la fortaleza financiera del grupo. Al cierre de 2025, PALIG registró US$1,860 millones en primas globales, un crecimiento del 8% con respecto al año anterior. Asimismo, reportó una utilidad neta de US$110 millones y activos totales por US$7,500 millones. Uno de los pilares de la estrategia regional de PALIG es acompañar a las empresas que operan en Centroamérica y Panamá. PALIG ofrece soluciones de seguros a empresas internacionales, multilatinas y empresas locales, así como a pequeñas y medianas empresas que buscan proteger a sus colaboradores y fortalecer sus programas de beneficios.

PALIG también continúa ampliando sus canales de distribución. Además de sus canales tradicionales, desarrolla alianzas a con instituciones financieras, compañías de telecomunicaciones, empresas de retail y otros socios estratégicos. Estas alianzas permiten acercar soluciones de protección a los consumidores a través de organizaciones y servicios que ya forman parte de su vida cotidiana.

La tecnología es otro componente clave de esta evolución. PALIG continúa incorporando herramientas tecnológicas de manera responsable y segura para hacer más eficientes sus procesos, agilizar la atención y fortalecer la experiencia de clientes y socios comerciales. Esta modernización complementa un elemento esencial del negocio asegurador: el acompañamiento humano. La experiencia y el conocimiento de los equipos de PALIG continúan siendo fundamentales para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones adecuadas a sus circunstancias.