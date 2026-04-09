Pinturas Americanas: Confianza a través de calidad, precio y servicio

Por E&N Brand Lab para Pinturas Americanas

La marca Pinturas Americanas no solo ha construido valor a través de los años. “Ha consolidado un legado de confianza a través de nuestros pilares de calidad, precio y servicio”, explica su CEO, Allan Deware, quien añade: “Entendemos el liderazgo como la responsabilidad de ser el aliado estratégico en los momentos más significativos de nuestros clientes”.

Para el empresario, estar en el Top of Mind no es solo un reconocimiento; es el reflejo del trabajo de un gran equipo que valida que han logrado trascender la transacción para convertirse en la primera opción instintiva del consumidor, “gracias al servicio que nuestro equipo brinda y como el cliente es recibido en nuestras tiendas”, incide Deware. Para él, más allá de la venta, existe un deseo sincero de ayudarles en sus proyectos y que puedan sentir el respaldo.

“Nuestro liderazgo se cimenta en la humanización de la marca, en una propuesta de valor real y que el cliente valora”, apunta.

El trabajo para mantener el impacto de una marca en la mente de los consumidores es continuo. Así, la visión de Pinturas Americanas no es solo estar presentes, sino liderar la evolución de la categoría. “No nos limitamos a reaccionar a las necesidades del cliente; nos anticipamos a ellas mediante una cultura de innovación constante, vivimos la cultura de la mejora continua y cada día nuestro equipo se esmera en mejorar cada área para continuar siendo líder de la categoría”.

Al elevar el estándar de calidad y asesoría, transforman cada transacción en un compromiso de valor compartido, posicionándose como el referente indiscutible de confianza en el mercado.

Los desafíos son constantes ante un consumidor más informado, que entiende el sector y es exigente con su tiempo. Los jóvenes siempre son un reto: “Hemos visto que las nuevas generaciones, ellos como todos, queremos lo mismo, un producto de alta calidad a un precio razonable y una excelente atención, dándoles la importancia que merecen”.

Además, Pinturas Americanas está redefiniendo su comunicación mediante un modelo de interacción dinámica impulsado por IA, priorizando la inmediatez y la conexión emocional que demandan la Generación Z y Alpha.