Pollo Campero: Una trayectoria a todo sabor

Por E&N Brand Lab para CMI

Pollo Campero ha creado un vínculo sólido con los consumidores a partir de una narrativa de confianza y cercanía que le ha consolidado como una marca Top of Mind.

Adriana Artola, gerente de Marca de Pollo Campero, explica que la cercanía con sus clientes es clave para poder entenderlos en sus hábitos, motivaciones, necesidades y aspiraciones; elementos fundamentales para construir campañas, productos y servicios que permiten una experiencia memorable y distintiva.

“Cuidar cada detalle es indispensable, y lo logramos gracias al compromiso de cada miembro de nuestro equipo. En cada área, transformamos la responsabilidad en calidad para entregar siempre lo mejor a nuestros clientes”, destaca.

Campero trabaja bajo una estrategia de omnipresencia, la cual asegura que la marca no solo esté presente en canales digitales y físicos, sino que conecte con el propósito del consumidor.

Artola destaca que para ello trabajan en generar experiencias que apelan a los sentidos y a la nostalgia: “desde el aroma inconfundible en nuestros restaurantes hasta la creación de tradiciones generacionales como las Luces Campero”.

“Nuestra meta es que cada interacción —ya sea un pedido rápido por la App o una celebración familiar en el restaurante — deje una huella de calidez y hospitalidad que trascienda la transacción”, apunta.

La marca ha logrado también aprovechar las nuevas oportunidades que genera la tecnología; prueba de ello es la exitosa migración hacia ecosistemas digitales y el auge del delivery, que soportan importantes vías de interacción con los consumidores, asegurando una relación de largo plazo.

“Con la App Campero, transformamos la conveniencia en lealtad, permitiéndonos premiar la preferencia de nuestros clientes de forma personalizada. Además, implementamos la renovación integral de nuestros empaques, un movimiento estratégico que no solo moderniza nuestra identidad visual, sino que garantiza la consistencia de la experiencia Campero en cualquier lugar”, destaca Artola.

“Entendemos que el consumo de medios ha cambiado; por ello, nuestra comunicación hoy es más dinámica y segmentada, asegurando que estemos presentes de manera relevante en los momentos y plataformas donde nuestros consumidores interactúan hoy”.