Pollo Norteño: Garantía de frescura y confianza para los hondureños

Por: E&N Brand Lab para Pollo Norteño

Con más de 45 años en el mercado de Honduras, Pollo Norteño ha sido convertido en una marca líder, logrando posicionarse como una marca comprometida en llevar frescura desde el origen hasta la mesa de los hogares hondureños.

Ser desde siempre sin hormonas añadidas es uno de los factores principales que le ha permitido ganarse la confianza de sus consumidores, dándoles la tranquilidad que adquieren productos que se caracterizan por su sabor, frescura y alta calidad.

Pollo Norteño es una marca que se ha caracterizado por ser pionera en materia de innovación, evolucionado con las diferentes generaciones, creciendo junto a ellas y brindando productos adecuados para satisfacer sus necesidades. En este sentido, la marca recientemente ha transformado su posicionamiento para representar su estado actual a través de la campaña “Tan bueno que se nota”.

Como resultado, presentó una innovación en empaques, renovando así su compromiso de garantizar tranquilidad y frescura a las familias hondureñas, ahora con los empaques resellables que ayudan a conservar la frescura de los productos. “Trabajamos con tecnologías como Claripack, que asegura la higiene de los productos”, explicó Melany Galeano, líder regional de la marca. Esto se logra al pasar los productos por un proceso llamado Individually Quick Freezing (IQF), que es un sistema de congelación rápida individual que tiene como objetivo garantizar al consumidor alimentos con características muy cercanas a las originales después de su descongelación, lo que no es posible conseguir a través del sistema de congelación lenta. “Congelamos la frescura en el momento preciso y esto asegura que el producto solo es manipulado por el consumidor cuando está en el punto de venta y esto le da certeza de la frescura del mismo”, destacó la directiva.

PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO

El portafolio de Pollo Norteño se caracteriza por contar con productos llenos de frescura, y desde siempre, libres de hormonas añadidas. Como parte de sus innovaciones, se lanzó una nueva línea de valor agregado, que incluye productos como chicken fingers, nuggets, tortas de pollo y pollo desmechado, todos elaborados con pechuga de pollo y listos para calentar y servir en minutos. “Esta nueva línea tiene como objetivo ofrecer soluciones prácticas al consumidor, con opciones para toda la familia”, refirió Galeano.

Consciente de la creciente tendencia por una dieta saludable y balanceada, Pollo Norteño ha logrado posicionarse entre los hondureños como una proteína saludable y de calidad. En este sentido, además de su variada línea de pollo, la marca opciones de cortes especiales, de la línea light, como boneless y las pechugas deshuesadas. Además, comercializa una línea de huevos, Huevo Norteño, con el fin de ofrecer a los consumidores una proteína bastante asequible y versátil.

EXPERIENCIAS DIFERENCIADAS

Pollo Norteño es una marca que también le apuesta a estar en permanente comunicación con sus públicos objetivos y trabaja constantemente no solo para llegar al punto de venta sino para conectar con sus consumidores, esto porque entiende la importancia de ofrecerles, más allá de un producto, toda una experiencia.

Por esta razón y para fortalecer su posición en la mente de los consumidores, le ha apostado a buscar esos espacios de contacto, no solo los tradicionales en el punto de venta, para generar una conexión omnicanal.

“Hay que entender que ya no es el mismo journey al que estaba acostumbrado el equipo de mercadeo, en el que se impactaba con la publicidad tradicional para que el consumidor llegara al punto de venta. Ahora, hay una relación de dos vías, en la que se genera una conversación. Lanzamos un producto, los consumidores lo prueban e interactúan con nosotros a través de los canales digitales. A estos espacios los hemos llamado on and off, donde conectamos lo digital con la interacción en directo, y esto nos ha permitido amplificar las acciones que realizamos”, comentó la líder regional de marca.

Como parte de esta estrategia, Pollo Norteño también está presente en los eventos culinarios más importantes del país. “La idea es no solo presentarles nuestros productos a los consumidores, sino que puedan disfrutarlos a través de una experiencia diferenciada”, agregó.