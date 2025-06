Geisha de Panamá sobresale con calificación más alta en historia de las competencias de café

POR EFE

Los Geishas de la Hacienda La Esmeralda volvieron a hacer historia en la competencia anual 'Best of Panama 2025', al establecer dos nuevos récords mundiales: uno de 98 puntos en la categoría Geisha Lavado y otro de 97 puntos en Geisha Natural, ambos sobre la base de 100 puntos, una calificación jamás alcanzada por un café de especialidad en ninguna competencia internacional.

La Esmeralda, propiedad de la familia Peterson, arrasó con todos los primeros lugares en esta edición de la competencia organizada por la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP). Además de liderar ambas categorías de Geishas, obtuvo el primer lugar en la categoría de Varietales con 92.88 puntos y se alzó con el máximo galardón del certamen: el título de Campeón de la Copa Panamá, al sumar 20 puntos, la puntuación más alta acumulada en el 'Best of Panama 2025'.

El certamen, que este año celebró su vigésima novena edición, reunió a 22 de los mejores catadores del mundo para evaluar los cafés de lujo de Panamá, junto a 22 jueces internacionales invitados.