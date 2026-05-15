Se construye en Guatemala Arena Gallo, más que una venue, un ícono y referente del entretenimiento en la región

Su arquitectura e interiorismo celebran Guatemala. Los espacios del interior de la arena están inspirados en volcanes, lagos, texturas, naturaleza y elementos representativos de la identidad guatemalteca. “Arena Gallo representa mucho más que una nueva infraestructura. Representa la capacidad de Guatemala de pensar en grande, construir con visión y crear proyectos que transforman la manera en que vivimos las experiencias,” comentó Juan Pablo García de Factor, empresa a cargo del proyecto.

Además, atraerá eventos de alto nivel e inversión para posicionar al país regionalmente con ingeniería acústica, operación y diseño de nivel internacional incorporando soluciones reales de movilidad, accesos, parqueos y logística para mejorar el flujo de personas y reducir el impacto vial.

Desde su formación estructural hacia una transformación de experiencias, Arena Gallo cuenta con el acompañamiento de Oak View Group (OVG), uno de los desarrolladores y operadores de arenas más importantes del mundo, conectándonos con la industria global del entretenimiento.

La creación de Arena Gallo en Guatemala, se convierte en un símbolo de lo que el país puede construir cuando piensa en grande: una infraestructura de clase mundial para transformar la manera en que se viven los eventos, impulsar la economía, atraer experiencias internacionales y proyectar al país internacionalmente. Una arena hecha por guatemaltecos para guatemaltecos que se convierte en un nuevo motor económico, generador de empleo, turismo y un excelente atractivo para comercios y múltiples industrias alrededor de cada evento.

Arena Gallo, cuenta con una construcción de más de 90.000 m² que se convertirán en un venue y plataforma de clase mundial con capacidad de albergar más de 14.500 personas, transformando el espacio en un símbolo de entretenimiento con ingeniería acústica internacional, soluciones reales de tráfico y logística para sumarse a un nuevo capítulo en la historia del país.

Gustavo Zachrisson, de Zacsa agregó que se generaron más de 1.500 empleos en la fase de construcción y que “Arena Gallo no se define por el concreto, ni por la estructura sino como la plataforma para que Guatemala esté en el mapa de los grandes eventos del mundo. Porque ya no se trata solo de traer eventos, sino de cómo se viven, elevando la calidad, expectativa e industria. Sembramos la idea, pero también la traemos a la realidad, porque al final, los proyectos importantes no los construye una sola persona, se construyen con visión compartida”.

Arena Gallo no es un proyecto aislado, es una extensión natural del crecimiento del entorno que Cayalá ha venido desarrollando durante años, fortaleciendo su propuesta como un espacio integral y sostenible. “Para nosotros en Grupo Cayalá, este proyecto representa una evolución natural de una visión de largo plazo. Durante años hemos trabajado en consolidar un entorno que genere valor, experiencias y comunidad, y la llegada de esta Arena en nuestra área de influencia amplía ese impacto” agregó Héctor Leal, de Grupo Cayalá.

Por su parte Harris Whitbeck, Director del INGUAT, expresó que “esta inversión representa confianza. Confianza que además es expresada en los planes para nuevos hoteles, comercios y desarrollos que empezarán a crecer a raíz de la llegada de esta arena. Desde el INGUAT entendemos perfectamente que el crecimiento del turismo depende de la creación de las condiciones adecuadas para que más inversión pueda darse en el país. Porque necesitamos seguir apostando por proyectos que le manden un mensaje claro al mundo: Que Guatemala está lista para crecer. Lista para atraer inversión. Y lista para convertirse en uno de los destinos más relevantes de América Latina”.

Por su parte, Ricardo Pontaza, Gerente de Mercadeo de Gallo, resaltó el compromiso de ser la marca de los guatemaltecos, creyendo en proyectos que impulsan el desarrollo del país. “Arena Gallo, será el primer recinto de clase mundial que se convertirá en un hub estratégico de eventos en Centroamérica con el propósito principal de proveer un espacio con liderazgo estructural y cultural para generar conexiones emocionales a través de las experiencias que se podrán vivir y experimentar. De manera que hoy, damos paso a un nuevo hito en la historia de la marca a nivel internacional. Arena Gallo es un símbolo de progreso y una plataforma que nos llena de orgullo como guatemaltecos”.

“Crear y construir un legado que recolectará vivencias, recuerdos, experiencias que se convertirán en un orgullo para Guatemala, sostenido por quienes le dan vida, el público, artistas, marcas, productores, promotores y quienes impulsan cada evento y no solo conciertos, sino también eventos deportivos, convenciones, espectáculos familiares, experiencias corporativas y grandes producciones internacionales", agregó Javier Arzú, de ASA Promotions.

Desde su experiencia como productor agregó: “Durante años hemos adecuado explanadas, parqueos, galeras y espacios que no fueron diseñados para esto. Hemos tenido que llevarlo todo desde cero: escenario, baños, sillas, luces, gradas, camerinos, accesos, producción, operación y servicio al público. Y aun así, Guatemala ha logrado hacer eventos increíbles, demostrando el talento, la creatividad y la capacidad de nuestra industria, pero dejando claro que nos hacía falta una infraestructura pensada desde el inicio para producir grandes eventos”.