CMI firma alianza con Grupo Bios y fortalece su portafolio de alimentos para mascotas

Esta alianza estratégica permitirá a CMI impulsar su participación en el negocio de alimentos para mascotas, uno de los de mayor crecimiento en América Latina.

Por E&N Brand Lab para CMI Corporación Multi Inversiones (CMI) anunció la conformación de una alianza estratégica con Grupo Bios, líder colombiano en el sector agroindustrial; un acuerdo con el que potenciará el negocio de nutrición para mascotas en los mercados de Centroamérica y el Caribe. El negocio de alimentos para mascotas se ha consolidado como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro de la industria en América Latina. En este contexto, el acuerdo responde a una visión de largo plazo orientada a desarrollar una plataforma de crecimiento en una categoría con alto potencial para la región. “En CMI entendemos el crecimiento como la capacidad de anticipar oportunidades y desarrollarlas con visión de largo plazo. Esta alianza con Grupo Bios refleja nuestra forma de hacer empresa: trabajar junto a quienes comparten nuestros valores, nuestro propósito y nuestro compromiso con el desarrollo de la región”, expresó Juan José Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Alimentos.

PORTAFOLIO FORTALECIDO

Esta alianza integra la experiencia de Grupo Bios en la categoría de alimentos premium para mascotas con la presencia regional, infraestructura y conocimiento de mercado de CMI Alimentos, consolidando una operación conjunta para fortalecer el desarrollo del sector en Centroamérica y el Caribe. Las empresas destacaron que, como parte de esta estructura, la operación contempla la distribución en República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como la integración de marcas al portafolio en Guatemala, El Salvador y Honduras. Como parte de esta alianza, CMI incorpora a su oferta marcas de Grupo Bios como Vivance, Nutriss, Ringo, Mirringo y Filpo, que complementan las actuales de CMI Alimentos: Rufo, Alimiau, Rambocan y Alimax, ampliando así su propuesta de valor en nutrición animal. “Esta alianza representa un paso firme en nuestra estrategia de crecimiento regional. La complementariedad entre ambas organizaciones nos permite fortalecer nuestra propuesta de valor, ampliar el alcance del portafolio y seguir consolidando nuestra presencia en una categoría con alto potencial de desarrollo en Centroamérica y el Caribe”, dijo Daniel Maldonado, CEO Latam de CMI Alimentos. Ambas compañías, reconocidas por su origen familiar, su compromiso con la sostenibilidad y su enfoque en la innovación, continúan así una estrategia basada en alianzas que promueven inversión, competitividad y desarrollo en los países donde operan.

ALIADOS ESTRATÉGICOS