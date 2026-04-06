TECNASA: Soluciones inteligentes que aceleran la rentabilidad

Con más de cinco décadas en el mercado, TECNASA apuesta por simplificar la tecnología para reducir riesgos y fortalecer la competitividad de las empresas.

Por E&N Brand Lab para TECNASA La creciente complejidad del ecosistema tecnológico ha elevado el nivel de incertidumbre en la toma de decisiones empresariales. Frente a este escenario, TECNASA ha construido una propuesta enfocada en simplificar lo complejo y traducirlo en valor tangible, mediante implementaciones que impulsan la eficiencia, reducen riesgos y optimizan costos, facilitando a sus clientes avanzar con rapidez y certeza hacia sus objetivos de negocio. Con presencia en 11 ciudades de la región, TECNASA combina cercanía local con capacidades de clase mundial. Este modelo le permite diferenciarse y entender las particularidades de cada mercado, sin perder de vista estándares globales de ejecución. Así, no solo implementa soluciones, sino que acompaña de forma continua a sus clientes, garantizando agilidad y consistencia.

INNOVACIÓN ENFOCADA EN RESULTADOS

En el último año, TECNASA ha fortalecido su portafolio en áreas clave como ciberseguridad, inteligencia artificial, nube, servicios administrados y soluciones de capital humano. El común denominador ha sido la especialización: desarrollar ofertas diseñadas para resolver problemas específicos de la operación real de las empresas. “Desarrollamos soluciones de IA enfocadas en automatización, analítica y optimización de procesos. No trabajamos con modelos genéricos, sino con propuestas diseñadas para resolver problemas específicos del negocio, con control y trazabilidad”, explican desde la compañía. Los resultados ya son visibles, las implementaciones de automatización inteligente permiten reducir tiempos operativos y costos en procesos críticos, liberando recursos para actividades estratégicas y mejorando la experiencia del cliente final. Uno de los diferenciadores de TECNASA es su capacidad para medir el impacto de cada solución. Desde el inicio de los proyectos, define métricas claras y realiza un seguimiento constante. Este enfoque garantiza que cada implementación tenga un retorno de inversión tangible, alineado con las prioridades del negocio.

TALENTO, MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

Consciente que la gestión del capital humano es clave en la era digital, TECNASA también ofrece la posibilidad de modernizar sus funciones. Más allá de la tecnología, impulsa la modernización de la gestión del talento a través de soluciones que integran procesos de planilla, gestión de talento y analítica avanzada, facilitando la toma de decisiones y mejorando la experiencia del colaborador. En materia de talento también juega un papel clave TECNASA U Learning Centers (ULC), la unidad de negocios que provee soluciones de aprendizaje al ofrecer cursos y certificaciones para respaldar la adopción de tecnología y transformar las habilidades requeridas en el mundo empresarial. “Esto es clave para cerrar la brecha entre tecnología y talento. En ULC desarrollamos capacidades en áreas críticas y promovemos una cultura de aprendizaje continuo, lo que facilita la adopción efectiva de nuevas tecnologías”, destaca la empresa. Actualmente, las certificaciones más demandadas en ULC están relacionadas con ciberseguridad, nube e inteligencia artificial, áreas consideradas críticas para la operación y competitividad de las organizaciones en la región.

CLAVES DEL MODELO TECNASA

- Simplificación tecnológica orientada a resultados de negocio - Presencia regional con ejecución local en 11 ciudades. - Portafolio especializado en ciberseguridad, IA, nube y capital humano. - Medición constante del retorno de inversión. - Formación de talento a través del ULC. - Soluciones diseñadas para la operación real de las empresas.