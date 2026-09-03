TEDxSanPedroSula 2026 reunirá 11 voces para “Reescribir elfuturo” desde Honduras

El evento se realizará el 12 de septiembre en San Pedro Sula y reunirá a 11 voces de Honduras, Latinoamérica y Estados Unidos para compartir ideas sobre innovación, liderazgo, talento y nuevas posibilidades para el futuro.

Por E&N Brand Lab para FUNDAHRSE TEDxSanPedroSula regresa este 12 de septiembre de 2026 con una nueva edición bajo el concepto “Reescribiendo el futuro”, una experiencia que busca reunir a más de 500 asistentes en el Hotel Copantl para escuchar ideas capaces de provocar reflexión, conexión y nuevas posibilidades. La premisa de esta edición parte de una idea poderosa: “El futuro no viene marcado por donde nacimos. Se imagina, se conversa y se vuelve a escribir desde aquí”. Así, TEDxSanPedroSula plantea una conversación que trasciende el escenario y propone mirar a San Pedro Sula y a Honduras como espacios donde también se generan ideas con capacidad de impactar a la región y al mundo. Este evento estará marcado por una diversidad de voces internacionales y nacionales convocadas al escenario, 11 speakers: Rodrigo García Platas, mexicano; Julián Torres, colombiano residiendo en Miami; Isabella Zuluaga, colombiana; Mileyca Oporta desde Costa Rica y los hondureños: Alejandra Córdoba, residente en México; Mario Valladares, Carol Vélez, Jorge Brizuela, Nelson Irías, Evelyn Leiva y José Simón Azcona. La riqueza de TEDxSanPedroSula 2026 estará en el cruce de perspectivas de distintas trayectorias, disciplinas y experiencias reunidas para ampliar la conversación sobre lo que Honduras puede imaginar y construir.

UNA COMUNIDAD QUE PIENSA, CONECTA Y ACTÚA

En el escenario se presentarán charlas breves y contundentes, siguiendo el estilo TED y concebidas para permanecer en la mente de quienes las escuchan. El evento también apuesta por la conexión real, creando un espacio donde líderes, creativos y visionarios puedan encontrarse, dialogar y construir nuevas conversaciones. Esta visión convierte a TEDxSanPedroSula en algo más que una jornada de conferencias. Es una plataforma para que las ideas circulen, encuentren nuevas audiencias y, potencialmente, se conviertan en conversaciones que generen impacto. Entre las voces anunciadas se encuentran: Rodrigo García Platas, mexicano, Master Coach Transformacional y experto en psicología sistémica, con experiencia internacional en desarrollo humano. Alejandra Córdoba, hondureña radicada en México, es creadora de contenido, reconocida por construir una comunidad digital alrededor de la moda, el estilo personal, la belleza y la autenticidad. Mario Valladares, hondureño, coach y corredor de alto rendimiento; ha completado 17 maratones y participado cuatro veces en la Maratón de Boston. Carol Vélez, médica hondureña con formación en cirugía y laparoscopia, ha convertido su compromiso con la comunidad autista en una parte fundamental de su trayectoria por medio del Centro Creer. Además, Julián Torres, colombiano residiendo en Miami, co founder de OnTopuna, una plataforma que ayuda a las empresas a contratar y pagar a trabajadores internacionales. Seleccionado como Emprendedor Endeavor y galardonado con el Premio al Efecto Multiplicador de Endeavor Colombia. Isabella Zuluaga, colombiana, formó parte del equipo fundador de Rappi y lideró estrategias de transformación digital en The Coca-Cola Company. Es speaker, mentora y experta en crecimiento, transformación digital, liderazgo y diseño de vida. Jorge Brizuela, hondureño y director de la emblemática cafetería sampedrana The Golden Pig, es un destacado profesional de la industria del café de especialidad. The Golden Pig ha sido reconocida durante dos años consecutivos entre las 100 mejores cafeterías del mundo, alcanzando el puesto 49 en 2025 y el puesto 70 en 2026. Nelson Irías, hondureño, emprendedor e innovador hondureño, regresa al escenario de TEDxSanPedroSula, una plataforma con la que ya ha estado vinculado desde sus primeras etapas como parte de la comunidad organizadora en 2013. También estará Evelyn Leiva, destacada profesional hondureña y referente del liderazgo femenino en el sector marítimo-portuario. Desde Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), impulsa iniciativas de sostenibilidad, inclusión y empoderamiento que abren nuevas oportunidades para las mujeres en una industria tradicionalmente liderada por hombres. José Simón Azcona, hondureño, ingeniero civil, empresario y escritor, cuenta con una trayectoria que integra la ingeniería, el liderazgo empresarial y la creación literaria, disciplinas desde las cuales ha desarrollado una visión amplia sobre los desafíos y las oportunidades de la sociedad. Mileyca Oporta, costarricense e ingeniera electrónica, es una destacada líder en innovación. Ha liderado iniciativas relacionadas con el sector aeroespacial y promueve proyectos orientados a impulsar la participación, el liderazgo y el desarrollo de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

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