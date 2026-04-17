Tiendas Ekono: Cercanía, precio y experiencias que permanecen en la mente de los ticos

Por E&N Brand Lab para Tiendas Ekono

En un mercado cada día más dinámico y en el que la recordación se construye a pulso, Tiendas Ekono ha logrado algo más complejo que vender: instalarse en la cotidianidad de las familias costarricenses. Su presencia en el Top of Mind no es casualidad, sino el resultado de una fórmula que combina cercanía, precio accesible y una experiencia de compra en permanente transformación.

Para Sebastián Núñez Navarro, Gerente de Mercadeo, el reconocimiento como una marca Top of Mind, los emociona y los motiva a apostar por la mejor continua. “El reto cada vez es mayor. Tener esta posición nos desafía a ser mejores, a tener mejor experiencia, más tiendas, mejores ubicaciones, más servicios y mejores productos para todos nuestros clientes”, asegura.

Ese enfoque ha llevado a Ekono a redefinir su relación con el consumidor. Más que clientes, la marca busca construir comunidad a través de sus diferentes puntos de contacto: redes sociales, comercio digital y sus 40 puntos de venta. Por eso, bajo conceptos como “Ekonolovers” y el ya reconocido hashtag #AmoEkono, Tiendas Ekono fortalece la conexión emocional que tiene con sus clientes tanto en la experiencias de tienda como en plataformas digitales.

De acuerdo con el directivo, el principal objetivo de la compañía es que el cliente se sienta feliz, y agradado cuando entra a sus tiendas. “En un mundo donde hay tantos servicios y productos que adquirir, Tiendas Ekono se sigue posicionando, por lo que hemos alargado nuestra experiencia, conectamos con nuestros clientes, nos encargamos de darles el producto que buscan”, dice.

Este ejercicio llevaron a la compañía a tomar decisiones clave en 2025, cuando venía saliendo del modelo High-Low e ingresando al Low-Cost, y donde se había cambiado toda la estructura comercial. Así, Tienda Ekono pasó de tener descuentos muy fuertes a bajar permanentemente todos sus precios, en un modelo consolidado a un precio directo.

Según Núñez Navarro, en 2026 la empresa se enfoca en mejorar sus tiendas, incluyendo más servicios que llegan a complementar el estilo de vida de sus clientes. Ejemplo de esto es la apertura de cinco nuevos "Love & Beauty" en sus tiendas tiendas, que son centros de belleza para aquellas costarricenses que buscan servicios de belleza. Además, también se impulsa la expansión de las farmacias a más puntos de venta, y para este año se tiene programada la incorporación de cafeterías dentro de Tiendas Ekono, con el objetivo de que “nuestro cliente pueda disfrutar más su tiempo en la tienda y que pueda tomarse un descanso”.

El directivo destaca que el consumo ha cambiado en los últimos años, por lo que ahora resulta fundamental leer a sus consumidores, escucharlo y determinar qué es lo que necesitan. De ahí que la compañía haya puesto énfasis en categorías como Mascotas y Artículos de limpieza para el hogar. “Hoy en día también estamos incorporando categorías como Artículos desechables para fiesta, porque hay una demanda importante por parte de nuestros clientes”, refiere.

Siempre en línea con escuchar a sus clientes, Núñez Navarro señala que están al tanto de la información que dejan sus clientes a través de todos los canales de contacto, y todo comentario que llega es llevado al departamento correspondiente. “Tenemos un equipo de servicio al cliente que se encarga de escuchar y llevar cada comentario a su respectiva área. Nos tomamos muy a pecho cada uno de los comentarios para mejorar, desde temas de calidad, surtido, propuesta de productos, tendencias y demás”, explica.

Además, Tiendas Ekono le apuesta a una publicidad orientada no solo a vender, sino a establecer una comunicación cercana con todos sus clientes, sobre todo a través de las redes sociales, donde le apuesta a generar engagement con contenido diferenciador y a través de contenido de interés.