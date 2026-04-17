Pinito: la nostalgia, activo emocional multigeneracional para Dos Pinos

Por Claudia Contreras - E&N Brand Lab

Bernardita Cerdas Sanabria convirtió un recuerdo de infancia en una experiencia vigente, capaz de activar nostalgia, conversación y compra al mismo tiempo. La Directora de Mercadeo, Investigación y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos, confesó ser alguien de la Generación X, que ama leer manuales, y que disfruta recordar las marcas de su niñez. Como líder de Dos Pinos, se ha enfocado en entender al consumidor, del presente, pero también del pasado.

A finales de 2025, Dos Pinos lanzó Pinito, una paleta de edición limitada en forma de corazón con cobertura y sabor a leche Pinito. El producto conquistó las redes sociales de Costa Rica. Se hizo viral con conversaciones de consumidores que sí habían probado la paleta y enfrentó la escasez del producto. El mismo desató alta demanda, se agotó rápidamente en puntos de venta.

“Pinito es esa marca que está en el corazón de los costarricenses y también de los centroamericanos”, dijo Cerdas Sanabria.

En Costa Rica, Dos Pinos arrasó con premios Top of Mind que Estrategia & Negocios realiza en alianza con Kantar Mercaplan. Dos Pinos ganó como Marca Emblemática de Costa Rica, Marca Innovadora, Marca destacada por sus Campañas Publicitarias, Marca destacada en Vida Saludable. Dos Pinos es una Gran TOM, por tener más del 75% de recordación, que ganó el primer lugar en la categoría de leche, jugos, néctares.

“Pinito vive en la memoria de todas las generaciones”, dijo Bernardita Cerdas. Recordó cómo cuando era pequeña le echaba azúcar a la leche Pinito que se servía en una taza. “Las marcas no viven en los anaqueles, viven en las personas”, agregó. Las marcas que sobreviven no son únicamente las que se recuerdan, sino las que se sienten. Con Pinito, la conexión ha trascendido generaciones y se ha convertido en un recuerdo de infancia, en experiencias capaces de activar nostalgia, conversación y momentos de familia. Cerdas recordó cómo sonaban las campanas del carrito Dos Pinos cerca de su casa, y cuando pasaba el señor de los granizados con un extra de leche Pinito.

“Las marcas que perduran no sólo se recuerdan sino también se sienten y eso es sumamente importante”, dijo. Señaló que cuando era pequeña, cada 15 días que le pagaban el salario a su papá, ella pedía un helado Dos Pinos en la pulpería cercana.