Por E&N Brand Lab

Tigo celebra 34 años conectando personas y empresas para mejorar vidas y desarrollar comunidades en Nicaragua. De esta manera, la empresa de telecomunicaciones se consolida como la mejor red del país y el motor clave de la transformación digital. Desde 1992, la compañía, primera operadora móvil privada, ha evolucionado hasta conectar a más de 3,8 millones de clientes, destacándose como protagonista de la modernización de las telecomunicaciones en Nicaragua.

A lo largo de este período, la empresa ha impulsado la transformación de la conectividad en el país al avanzar desde las tecnologías 2G y 3G hasta la implementación de 4G LTE. Su trayectoria incluye hitos clave como el despliegue de la red inicial de fibra óptica, el estreno de Tigo Hogar en el campo del internet y televisión por suscripción con amplia cobertura a nivel nacional, el desarrollo del primer Data Center con certificación TIER III, que garantiza una alta disponibilidad y continuidad del negocio.

Marcelo Benítez, CEO de Millicom-TIGO, quien visitó Nicaragua en el marco de esta celebración, destacó: “Nuestra trayectoria de 34 años en este país es el reflejo de la solidez y el compromiso de Millicom con la región. Nicaragua es un pilar estratégico dentro del plan de expansión regional, y nuestro compromiso es seguir invirtiendo para impulsar al país hacia las tecnologías del futuro y dinamizar el crecimiento económico mediante el despliegue de redes inteligentes, resilientes y de alta capacidad”.

Con una generación de 1800 empleos entre directos e indirectos y presencia nacional a través de puntos de venta y centros de atención, para Yuri Morales Peñaranda, Gerente General de TIGO Nicaragua, el valor agregado de la marca no reside en su infraestructura, sino en el bienestar que produce la tecnología para las personas.

“Nacimos en un pequeño espacio en las oficinas de Julio Martínez con un equipo pionero de apenas 50 personas, y hoy conectamos a 4,5 millones de nicaragüenses. Esto es posible gracias a nuestra red de distribuidores en todos los rincones del país, a los clientes, a las empresas que crecen con nuestras soluciones comerciales, a los nicaragüenses que nos eligen y a colaboradores ejemplares como Juan Vado, quien con 32 años de trayectoria representa el talento, pasión y enfoque de nuestra cultura organizacional. Todos somos constructores de esta historia”, apuntó el gerente general.