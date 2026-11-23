Por E&N Brand Lab
Tigo celebra 34 años conectando personas y empresas para mejorar vidas y desarrollar comunidades en Nicaragua. De esta manera, la empresa de telecomunicaciones se consolida como la mejor red del país y el motor clave de la transformación digital. Desde 1992, la compañía, primera operadora móvil privada, ha evolucionado hasta conectar a más de 3,8 millones de clientes, destacándose como protagonista de la modernización de las telecomunicaciones en Nicaragua.
A lo largo de este período, la empresa ha impulsado la transformación de la conectividad en el país al avanzar desde las tecnologías 2G y 3G hasta la implementación de 4G LTE. Su trayectoria incluye hitos clave como el despliegue de la red inicial de fibra óptica, el estreno de Tigo Hogar en el campo del internet y televisión por suscripción con amplia cobertura a nivel nacional, el desarrollo del primer Data Center con certificación TIER III, que garantiza una alta disponibilidad y continuidad del negocio.
Marcelo Benítez, CEO de Millicom-TIGO, quien visitó Nicaragua en el marco de esta celebración, destacó: “Nuestra trayectoria de 34 años en este país es el reflejo de la solidez y el compromiso de Millicom con la región. Nicaragua es un pilar estratégico dentro del plan de expansión regional, y nuestro compromiso es seguir invirtiendo para impulsar al país hacia las tecnologías del futuro y dinamizar el crecimiento económico mediante el despliegue de redes inteligentes, resilientes y de alta capacidad”.
Con una generación de 1800 empleos entre directos e indirectos y presencia nacional a través de puntos de venta y centros de atención, para Yuri Morales Peñaranda, Gerente General de TIGO Nicaragua, el valor agregado de la marca no reside en su infraestructura, sino en el bienestar que produce la tecnología para las personas.
“Nacimos en un pequeño espacio en las oficinas de Julio Martínez con un equipo pionero de apenas 50 personas, y hoy conectamos a 4,5 millones de nicaragüenses. Esto es posible gracias a nuestra red de distribuidores en todos los rincones del país, a los clientes, a las empresas que crecen con nuestras soluciones comerciales, a los nicaragüenses que nos eligen y a colaboradores ejemplares como Juan Vado, quien con 32 años de trayectoria representa el talento, pasión y enfoque de nuestra cultura organizacional. Todos somos constructores de esta historia”, apuntó el gerente general.
VISIÓN ESTRATÉGICA E INVERSIÓN REGIONAL
En el marco de esta celebración, TIGO ratifica su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del país. Para ello, ampliará la presencia de fibra óptica a nuevas comunidades, potenciará la capacidad de sus redes móviles y acelerará la adopción de servicios empresariales como SD-WAN, ciberseguridad y soluciones en la nube para los negocios mediante TIGO Business.
SOSTENIBILIDAD Y TALENTO HUMANO
En materia de sostenibilidad e impacto comunitario, la empresa ha alcanzado a más de 60.000 beneficiarios entre mujeres, docentes, niños y jóvenes mediante programas clave como Maestr@s Conectad@s, Conéctate Segur@ y Conectadas. Por su parte, las seis ediciones de Gamer en acción han capacitado a más de 4,600 participantes —con una representación del 34% de niñas— en habilidades STEAM y competencias digitales. Adicionalmente, los colaboradores forman parte del Voluntariado Acción TIGO que acompaña el proceso de impacto hacia las comunidades.
Además, en el talento humano la compañía ha impulsado el programa de pasantías GO UP, conectando a estudiantes universitarios con la industria digital y tecnológica. Mientras que.
La posición de TIGO ha sido validada por los principales reconocimientos de la industria. Se ha destacado a nivel nacional como una de las mejores empresas para trabajar según Great Place to Work y también ha sobresalido como marca líder "Super TOM" (Top of Mind) en tecnología y hogar de Estrategia & Negocios y Mercaplan.