Por E&N Brand Lab

Coursera (NYSE: COUR), una plataforma global líder de aprendizaje en línea, y la Universidad Galileo anunciaron hoy su primera Especialización conjunta en Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios. El programa de aprendizaje ayuda a profesionales y equipos a usar la IA en su trabajo diario para aumentar la productividad, analizar datos para tomar mejores decisiones, hacer crecer su negocio y automatizar procesos.

A través de esta alianza, Galileo aporta su experiencia en educación digital e IA a los millones de estudiantes de Coursera. La Especialización es el primer paso de una ruta de aprendizaje con un objetivo claro: ayudar a los profesionales a pasar de usar la IA, a aplicarla para generar resultados.

“A medida que la IA cambia la forma en que trabajan las organizaciones, saber aplicarla se está convirtiendo en una de las habilidades más valiosas para los profesionales”, afirmó Dorota Zawistowska, Head of Campus and Government Enterprise para América Latina en Coursera. “La Universidad Galileo aporta una amplia experiencia en educación digital e IA, y esta Especialización ofrece a los profesionales de toda la región una forma práctica de convertir la IA en trabajo más eficiente, mejores decisiones y crecimiento empresarial. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Galileo a Coursera y de apoyar a profesionales y equipos mientras se preparan para las oportunidades de un futuro impulsado por la IA.”

Sobre la base de esta Especialización, Galileo planea publicar en Coursera una serie de cursos que llevan la IA a distintos campos profesionales, entre ellos salud, marketing, desarrollo de software, people analytics, diseño gráfico, inteligencia de negocios y diseño instruccional. El objetivo es que los profesionales de cada campo encuentren un aprendizaje que les ayude a aplicar la IA en su propia disciplina.

El programa responde a una brecha que hoy enfrentan muchas organizaciones: adoptan rápidamente herramientas de IA, pero aún les cuesta convertirlas en mejores decisiones, mayor eficiencia e innovación. La diferencia ya no es el acceso a la tecnología, sino saber cómo aplicarla.

Los cuatro cursos de la Especialización fueron diseñados por expertos de la industria y líderes en IA de diversos campos, junto con el equipo de Educación Digital de la Universidad Galileo. Cada curso combina fundamentos con casos y ejercicios prácticos para que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en su propio contexto. Los cursos se imparten en español y pueden tomarse a su propio ritmo.

La especialización incluye:

● IA Generativa para la Productividad Profesional. Aprende a usar la IA generativa para gestionar información, crear contenido, agilizar flujos de trabajo y fortalecer la toma de decisiones.

● Análisis de Datos con IA: De los Datos a las Decisiones. Construye una base en análisis y visualización de datos, e interpreta resultados con herramientas de IA para descubrir insights y tomar decisiones basadas en evidencia.

● IA para el Crecimiento Empresarial: Crea, Innova y Vende Más. Explora cómo aplicar la IA al análisis de mercado, la propuesta de valor, el marketing, las ventas, la experiencia del cliente y la innovación de productos y servicios, con un enfoque en la adopción responsable.

● Agentes de IA en el Trabajo: Automatiza Procesos de Negocio con IA. Diseña y orquesta agentes de IA conectados a tus propias herramientas y datos para automatizar tareas como la atención al cliente, la generación de documentos y los procesos administrativos, con supervisión humana, seguridad y privacidad de datos.

“Estar en Coursera nos permite llevar a toda la región lo que hemos construido a lo largo de años de innovación educativa. Queremos que miles de profesionales apliquen la inteligencia artificial en su trabajo, con el respaldo académico de la Universidad Galileo”, afirmó el Dr. Rocael Hernández Rizzardini, Director de GES - Galileo Educational System - de la Universidad Galileo.

“Hoy, casi cualquier profesional tiene acceso a la inteligencia artificial. Lo que a menudo falta es saber cómo convertirla en resultados. Usar la IA solo para escribir correos es como tener Excel y usarlo solo para hacer listas. Esta Especialización te enseña a obtener valor real de ella: tomar decisiones con datos, hacer crecer un negocio y automatizar tu trabajo”, afirmó el Dr. Miguel Morales-Chan, Director del Área de Educación Digital y Coordinador del GES AI-LAB de la Universidad Galileo.

La Especialización será presentada oficialmente el 26 de noviembre de 2026 en AI-Ready Business 2026 (aiready.aisummitlatam.com), en el Hotel Westin Camino Real de la Ciudad de Guatemala. Este evento ejecutivo reúne a CEOs, gerentes y líderes de toda la región para explorar tres preguntas clave: dónde enfocar la IA, cómo liderar su adopción y qué habilidades desarrollar en sus equipos. La jornada incluye conferencias magistrales, paneles con ejecutivos de empresas como Nestlé Guatemala, BAC y Grupo Prensa Libre, y una presentación especial de la Especialización con la participación de Coursera.