UNO CORP adquiere Primax Colombia y busca liderar el mercado de combustibles en el país

Por E&N Brand Lab

UNO CORP, corporación latinoamericana líder en soluciones de movilidad, concretó con éxito la adquisición de las operaciones de Primax Colombia, tras la autorización otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Este paso marca un hito en la consolidación del grupo en Colombia y refleja su visión de convertirse en la compañía líder en distribución de combustibles, con una operación robusta y eficiente orientada a responder a las necesidades del mercado a través de una amplia red de estaciones de servicio y plantas de abastecimiento para garantizar el suministro en todos los rincones del territorio.

La adquisición de Primax Colombia se suma a la trayectoria que UNO CORP ya había construido en el país a través de marcas referentes como Biomax, Brio y Shell (bajo licencia), incorporando en su portafolio a Primax, una marca que ha fortalecido de manera acelerada su presencia y reconocimiento entre los consumidores colombianos durante los últimos años. Esta integración fortalece una propuesta de valor más amplia y diversificada para los clientes, respaldada por altos estándares de calidad, innovación y servicio.

“El cierre de esta transacción marca un hito en nuestra estrategia de crecimiento y liderazgo en Latinoamérica, reforzando nuestro compromiso a largo plazo con Colombia. Asumimos con gran responsabilidad el incorporar a Primax, una marca con una sólida trayectoria en Colombia, impulsando sus productos y servicios con innovación, altos estándares de calidad y una visión centrada en nuestros clientes, aliados y comunidades”, afirmó Federico Nasser Facussé, Presidente de UNO CORP.

Con más de 30 años de experiencia en Latinoamérica, la compañía pone a disposición del mercado colombiano un portafolio de combustibles de alto desempeño, respaldado por una operación confiable y un compromiso consistente con la calidad, la seguridad y el buen servicio.

Por su lado Gilson Ribeiro, Director País Colombia afirmo “La adquisición de Primax Colombia nos permite combinar fortalezas complementarias y una profunda comprensión del mercado colombiano. Esto nos brinda una oportunidad única para seguir construyendo una oferta cada vez más amplia y relevante para nuestros clientes en todo el país”

Con este paso, la compañía avanza en su desarrollo en Colombia, en línea con su visión de crecimiento en la región. Al mismo tiempo, reafirma su propósito de mover y conectar a Latinoamérica, a través de soluciones de movilidad eficientes, confiables y centradas en el cliente.