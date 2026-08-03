Edicion Mensual

Edición E&N 319: Empresas Preferidas por el Talento 2026

La nueva edición 319 de Estrategia & Negocios pone el foco en uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy las empresas: atraer, desarrollar y retener talento en plena era de la Inteligencia Artificial. Nuestra Unidad de Inteligencia presenta la tercera edición del estudio Empresas Preferidas por el Talento 2026, que revela qué organizaciones lideran como empleadoras en Centroamérica y qué factores pesan más allá del salario al momento de elegir dónde trabajar. Además, exploramos el avance de la IA agéntica, la transformación de los gigantes tecnológicos de la región y las tendencias que están redefiniendo los negocios. Un número con información exclusiva, análisis y datos para comprender hacia dónde evoluciona el mercado empresarial centroamericano.