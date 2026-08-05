Castillo Hermanos tiene al talento al centro de su estrategia

La compañía centra su gestión en el desarrollo profesional, formación continua y beneficios que premian la trayectoria para construir equipos sostenibles.

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos Castillo Hermanos ha consolidado una estrategia de gestión del talento alineada a su visión de expansión y sostenibilidad. La empresa mantiene a las personas en el centro de su operación, entendiendo el desarrollo profesional como un motor clave para la generación de valor en cada una de sus áreas de negocio. Su modelo promueve la movilidad interna, el crecimiento profesional y las proyecciones internacionales, además de fomentar diálogos continuos sobre carrera y desempeño que permiten construir planes alineados a sus fortalezas y aspiraciones. Los colaboradores encuentran en la organización oportunidades para asumir retos relevantes, participar en proyectos de transformación, colaborar con equipos diversos y construir carreras de largo plazo dentro de una empresa que apuesta por su gente.

LAS PERSONAS COMO MOTOR DE TODO LO QUE HACEN

Desde sus orígenes hace más de 140 años, la empresa ha impulsado una cultura basada en el respeto, la confianza, el aprendizaje continuo y la convicción de que las personas son el motor de todo lo que hacen. La compañía se enfoca en la búsqueda de perfiles integrales que combinen capacidades técnicas con valores como el respeto, la integridad, la pasión y la sostenibilidad. “Nuestra visión del liderazgo se basa en el servicio, la confianza y el desarrollo de las personas. Creemos en líderes que inspiran, que elevan la exigencia manteniendo un entorno saludable donde las personas puedan aprender, experimentar y crecer. También valoramos líderes que escuchan más de lo que hablan, capaces de formular preguntas que promuevan la reflexión y la creatividad de sus equipos”, destacan desde la empresa. En esa línea, la compañía busca que los líderes identifiquen y fomenten el máximo potencial de cada colaborador, ayudando a que cada persona despliegue su máximo potencial dentro de la organización.

TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL

Castillo Hermanos tiene operaciones en más de 25 países y a partir de su amplia presencia observa varias tendencias relevantes lo que le permite tener una importante valoración del mercado laboral. La primera de ella es un mayor interés de los candidatos para trabajar en organizaciones con propósito claro y compromiso genuino con el bienestar y la sostenibilidad. Además de la búsqueda de oportunidades de crecimiento acelerado, movilidad internacional y aprendizaje continuo, así como una preferencia por culturas organizacionales flexibles, empáticas y enfocadas en el desarrollo integral de las personas. Por último, Castillo Hermanos anticipa un creciente interés por empresas que lideran procesos de transformación digital e innovación y de valoración de experiencias laborales que ofrecen equilibrio entre resultados, desarrollo profesional y bienestar personal. Dentro de sus políticas buscan atender estas necesidades. Por ejemplo, desde su ingreso cada colaborador trabaja junto a su líder en un Plan de Desarrollo Individual (PDI), donde se identifican fortalezas, oportunidades de mejora, metas de crecimiento y expectativas de carrera. Este plan se actualiza periódicamente y sirve como guía para el desarrollo profesional. Adicionalmente, cuenta con procesos de revisión de talento y sucesión, en los que se identifican colaboradores con potencial para asumir nuevos retos, lo que permite construir una sólida cantera de líderes para garantizar la sostenibilidad futura del negocio.

BENEFICIOS PARA SUS COLABORADORES