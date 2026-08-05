Pinturas Americanas: Desarrollo humano como factor del éxito empresarial

Con una estrategia centrada en el aprendizaje continuo, el liderazgo inclusivo y el crecimiento interno, Pinturas Americanas impulsa el desarrollo de sus colaboradores como una ventaja competitiva para el futuro del negocio.

Por E&N Brand Lab para Pinturas Americanas Las empresas que logran mantenerse competitivas en el largo plazo comparten un rasgo en común: entienden que el talento humano es uno de sus principales activos. En ese contexto, Pinturas Americanas ha consolidado una estrategia que coloca a las personas en el centro de su crecimiento. La premisa de la empresa hondureña es que el éxito del negocio está estrechamente ligado al crecimiento de quienes forman parte de él. Por ello, la compañía impulsa una cultura que promueve el desarrollo integral de sus colaboradores. Pinturas Americanas invierte constantemente en la formación de su talento, combinando capacitación técnica, fortalecimiento de habilidades de liderazgo y programas que impulsan su crecimiento personal. Todo esto con el fin de cumplir con su objetivo de formar líderes íntegros, preparados para afrontar nuevos retos y capaces de diferenciarse por su capacidad, sus valores y su compromiso con la excelencia. “Creemos que el crecimiento de la organización comienza con el crecimiento de las personas. Nuestro compromiso va más allá de generar resultados de negocio; buscamos impactar positivamente en las comunidades donde operamos e impulsar el desarrollo integral de nuestros colaboradores”, destacan desde la empresa.

VALORES COMPARTIDOS COMO FORTALEZA

Para la compañía, la atracción de talento comienza con una propuesta de valor sólida para quienes buscan incorporarse a la organización. Más allá de las capacidades técnicas, el proceso de selección prioriza la identificación de personas que compartan sus valores, su cultura organizacional y su compromiso con generar un impacto positivo. La estrategia de Pinturas Americanas incluye el fortalecimiento de su marca empleadora a través de una experiencia cercana y transparente durante todo el proceso de selección. La empresa también desarrolla alianzas con universidades e instituciones formativas, participa en ferias de empleo y utiliza herramientas digitales para ampliar su alcance y atraer perfiles diversos. Además, analiza continuamente las necesidades del negocio para lograr anticiparse a los requerimientos de talento, asegurando que cada incorporación contribuya al crecimiento sostenible. “Más que cubrir vacantes, buscamos incorporar personas con potencial de desarrollo, que encuentren en nuestra organización un espacio para aprender, crecer y construir una carrera de largo plazo”, sostienen.

FOMENTO DEL LIDERAZGO

Pinturas Americanas cuenta con planes de desarrollo que permiten identificar, fortalecer y preparar a los colaboradores para asumir nuevos retos dentro de la misma organización. A través de procesos de formación, acompañamiento y experiencias de aprendizaje, potencia las capacidades de sus colaboradores para prepararlos para ocupar posiciones de mayor responsabilidad. “Nuestro objetivo es optimizar el talento interno, generar oportunidades y asegurar su continuidad dentro de la organización”. Este enfoque responde a las nuevas demandas del mercado laboral. La compañía tiene claridad de que, más allá del conocimiento especializado, hoy toman mayor relevancia competencias como el liderazgo inclusivo, la capacidad de adaptación al cambio, el pensamiento crítico, la innovación, la inteligencia emocional y la habilidad para trabajar de manera colaborativa en equipos diversos. “El talento que genera mayor impacto es aquel que combina conocimientos, actitud y valores; personas con la capacidad de desarrollarse integralmente, asumir desafíos y contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la organización”, finalizan.

LIDERAZGO COMPARTIDO