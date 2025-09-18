Valeria Ríos: Ejemplo de liderazgo con propósito en Honduras

Por E&N Brand Lab para BAC Honduras

Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad comenta estar llena de gratitud y honor al ser considerada entre los líderes empresariales más confiables de la región centroamericana. “Más allá de un reconocimiento personal, lo recibo con humildad y como recordatorio de la responsabilidad que tenemos quienes lideramos. Para mí, es un reflejo de años de esfuerzo, aprendizaje y resiliencia”, concluye.

Para Valeria cimentar confianza y reputación frente a las comunidades implica actuar con coherencia, responsabilidad y cercanía. Sabe que este principio no se impone, se gana con hechos: cumpliendo lo que se promete, escuchando activamente y generando valor real y sostenible. “La reputación se edifica con una gestión ética, transparente y un compromiso genuino con el bienestar de las personas y el entorno”, asegura.

“Como mujer, ejecutiva, esposa y madre he enfrentado grandes desafíos con determinación, siempre he buscado la excelencia sin comprometer mis principios. La confianza se construye día a día sobre una base de valores, con coherencia, integridad, honestidad y el respeto que son los pilares que guían cada una de mis acciones y decisiones, tanto personales como profesionales”, agrega. Esto -asegura- es lo que la impulsa a seguir liderando con empatía, visión y firmeza, forjando relaciones sólidas de largo plazo y dejando una huella positiva en la organización, su comunidad, familia y en el entorno empresarial.

Ríos entiende que comunicar la visión y el rumbo, implica mucho más que definir metas y analizar datos: significa inspirar, conectar y generar claridad sobre el propósito que guía sus acciones. “La estrategia no se impone, se crea en conjunto. Me esfuerzo por traducir la estrategia en un lenguaje claro y motivador, que permita al equipo entender cómo cada iniciativa aporta al crecimiento del negocio y al impacto que generamos en la vida de nuestros clientes”, señala.

La líder con experiencia en estrategia, innovación y sostenibilidad dice sentirse orgullosa de su equipo, “un grupo de profesionales talentosos con quienes hemos realizado grandes cosas. He tenido la oportunidad de desarrollar talento, ver crecer a personas dentro de la organización, y, con su apoyo, hemos logrado posicionar con fuerza nuestra marca, crear plataformas de eventos y experiencias únicas para nuestros clientes, lanzar soluciones financieras que han revolucionado el mercado”. Valeria también cree en el poder del trabajo colaborativo, en integrar diferentes perspectivas y, sobre todo, en reconocer y agradecer el compromiso de quienes la han acompañado en su caminar personal y profesional.

COHERENCIA Y TRANSPARENCIA, LAS BASES DE LA CONFIANZA

Para ella, la confianza es la base de cualquier relación sólida. “Esta se construye con coherencia, transparencia y un compromiso constante con nuestros valores. Cada interacción con clientes, y colaboradores es una oportunidad para fortalecerla. También ha sido clave desarrollar relaciones sólidas de largo plazo con gremiales, ONGs, gobiernos, el sector empresarial y el público en general, sumando esfuerzos para garantizar un impacto positivo, sostenible y coherente en todo lo que hacemos”, refiere.

La directiva construye confianza en el entorno empresarial a partir de valores que la han acompañado desde siempre: integridad, transparencia, respeto, excelencia y pasión. “Creo firmemente en un liderazgo con propósito, que se ejerce con el ejemplo y busca inspirar a otros a superar obstáculos y dar lo mejor de sí”, afirma Ríos.