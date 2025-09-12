Vivian Carles: Liderazgo que eleva a las mujeres y transforma los negocios

Por E&N Brand Lab para Bimbo

En un entorno corporativo donde los retos no se detienen, Vivian Carles, Gerente General de Bimbo Panamá, se ha consolidado como una de las líderes femeninas más destacadas en la región. Ingeniera Industrial graduada de la Texas A&M University, con una especialidad en Seguridad Industrial, y una maestría en Administración de Empresas (MBA), la líder cuenta con más de 20 años de experiencia en sectores de consumo masivo, en la industria de alimentos y telecomunicaciones, entre otros.

Desde su rol como Gerente General, y de la mano de su talentoso equipo de trabajo, actualmente Carles dirige un portafolio amplio de productos horneados en distintas categorías bajo marcas globales y locales; mantiene una presencia a nivel nacional de frontera a frontera y gestiona la fábrica de panes y bollería para abastecer de productos Bimbo a todo Panamá y otros países de Centroamérica.

Asimismo, la profesional impulsa una cultura empresarial donde la equidad y la innovación son las protagonistas. “Desde mi rol he podido aportar una visión empática, colaborativa y con fuerte foco en las personas, lo cual ha enriquecido la cultura organizacional de Bimbo”, dice.

Carles impulsa la promoción de entornos inclusivos no solo como un imperativo ético, sino también como una ventaja competitiva. Está convencida que la diversidad impulsa la innovación, fortalece las relaciones con clientes, proveedores y colaboradores, además que les permite atraer y retener talento.

CULTURA ORGANIZACIONAL EQUITATIVA Y LIBRE DE SESGOS

Como Gerente General de Bimbo Panamá, Carles fomenta una cultura corporativa donde cada líder tiene un rol activo en la promoción de la diversidad, equidad e inclusión. Para esto, se implementan políticas claras de igualdad, así como programas de capacitación en liderazgo inclusivo y sesgos inconscientes.

En este sentido, la compañía —en cabeza de Carles— cuenta con comités de Diversidad e Inclusión, inspirados en la metodología Lean In, que operan en distintas regiones y promueven buenas prácticas alineadas con sus cinco pilares estratégicos. También se destaca el programa Campeonas de Sueños, una iniciativa dirigida a niñas y adolescentes que busca potenciar su desarrollo a través de tres pilares fundamentales: equidad de género, formación integral y nutrición balanceada.

De igual manera, en Grupo Bimbo se han adoptado diversas medidas para garantizar procesos más equitativos y libres de sesgos. Por ejemplo, las entrevistas de selección están estructuradas y se basan en competencias, lo que permite evaluar a los candidatos de manera más objetiva. La empresa también estableció una meta clara de alcanzar el 40 % de representación femenina en posiciones de liderazgo para 2030. “Esta meta guía nuestras decisiones de desarrollo, promoción y sucesión”, enfatiza la Gerente General.

MUJERES, MOTORES DE CAMBIO

A lo largo de su trayectoria, Carles ha podido comprobar de primera mano el impacto positivo del liderazgo femenino, y ha sido testigo de cómo -en Grupo Bimbo- las redes de mujeres y las mentorías se convierten en motores reales de cambio. “Estos espacios han fortalecido mi desarrollo profesional y, al mismo tiempo, han sido clave para promover el liderazgo femenino dentro de la organización”, señala.

Un ejemplo muy significativo de esta estrategia es el Círculo de Liderazgo, un programa que ha acompañado a más de 400 mujeres líderes dentro de la compañía. Este proceso dura cerca de un año, incluyendo sesiones guiadas por líderes del Grupo. “Gracias a este programa, muchas mujeres han podido dar el siguiente paso en sus carreras, accediendo a posiciones directivas y ampliando su impacto en sus equipos y comunidades”, señala Carles.

También destacan iniciativas como Levadura para el Alma, que acompaña a madres gestantes, con la meta de incrementar la participación femenina en posiciones de liderazgo.

CAPITALIZANDO OPORTUNIDADES EN ENTORNOS DE ALTA INCERTIDUMBRE

Como líder de Grupo Bimbo, Carles ha aprendido que la innovación y la sostenibilidad van siempre de la mano, pero en un contexto retador, el equilibrio entre ambas exige una visión estratégica clara y la capacidad de adaptarse con agilidad. Desde su posición, esto implica revisar constantemente su portafolio de iniciativas, identificar riesgos y oportunidades y tomar decisiones que permitan avanzar sin comprometer la estabilidad de la compañía.

“La clave está en asumir riesgos calculados, respaldados por un análisis riguroso y por la fortaleza operativa y financiera que hemos construido. Esto nos permite reaccionar con agilidad ante los cambios del mercado, reinventar nuestras estrategias cuando es necesario y capitalizar oportunidades incluso en entornos de alta incertidumbre”, expone.

Para Carles, en tiempos como los actuales, la adaptabilidad y la disciplina en la ejecución se convierten en ventajas competitivas, permitiéndole a la empresa mantener el rumbo hacia sus objetivos de largo plazo mientras innova con propósito.