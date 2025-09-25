Bill Gates defiende 'la verdad sobre las vacunas': Gracias a ellas mueren menos niños

El magnate estadounidense Bill Gates, cofundador de Microsoft y ahora dedicado a tiempo completo a la filantropía, defendió este lunes en una entrevista con EFE "la verdad sobre las vacunas", para hacer frente a un creciente ruido, y recordó que, gracias a ellas, las muertes infantiles se han reducido a la mitad en 25 años. Gates anunció una inversión de 912 millones de dólares para la lucha contra la malaria, el sida y la tuberculosis y llamó a una mayor inversión en vacunas en un evento de su fundación en Nueva York. VIDEO EFE