INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
Cómo la competencia puede mejorar vidas
El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de lanzar una nueva publicación: "Mercados y desarrollo: Cómo la competencia puede mejorar vidas". El tema es clave para toda Latinoamérica, que requiere acelerar el bienestar de sus pueblos para garantizar la estabilidad de sus democracias. En este video una síntesis de la propuesta del BID (Resumen E&N / NotebookLM)
2025-12-26
MÁS VIDEOS
Videos
Cómo la competencia puede mejorar vidas
Videos
Santa Claus nada con tiburones en Brasil
Videos
COMERCIO AGÉNTICO: Cuando un Agente IA compra por ti
Empresas & Management
CMI apunta a mantener un ritmo veloz de crecimiento
Videos
GESTION DE TALENTOS 2026: tendencias que abren nuevos paradigmas
Videos
Perros robóticos con rostros de Musk, Bezos y Picasso en Art Basel
Mostrar más