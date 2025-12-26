Cómo la competencia puede mejorar vidas

El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de lanzar una nueva publicación: "Mercados y desarrollo: Cómo la competencia puede mejorar vidas". El tema es clave para toda Latinoamérica, que requiere acelerar el bienestar de sus pueblos para garantizar la estabilidad de sus democracias. En este video una síntesis de la propuesta del BID (Resumen E&N / NotebookLM)