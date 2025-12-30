Grupo Calleja: Las claves detrás del éxito del gigante del retail

Empresas & Management

Grupo Calleja consolida su expansión regional en 2025 mediante la recuperación financiera de Grupo Éxito y un crecimiento récord en El Salvador. En palabras de Carlos Calleja, vicepresidente ejecutivo del holding, el éxito radica en una mística de trabajo y la eficiencia operativa de la compañía.

Por José A. Barrera / Gabriela Melara – revistaeyn.com El 2025 se ha consolidado como el año más activo en la historia del conglomerado salvadoreño. Grupo Calleja no solo ha afianzado su liderazgo en El Salvador con su marca Súper Selectos (que cierra el año 2025 con 121 sucursales), sino que ha impactado el panorama del retail en Suramérica tras la adquisición en 2024 y la exitosa recuperación financiera de Grupo Éxito en Colombia. De acuerdo con Carlos Calleja, vicepresidente ejecutivo de Grupo Calleja y presidente de Grupo Éxito, el éxito no es producto del azar, sino del apego a una filosofía de negocios que apunta a la eficiencia operativa y una cultura organizacional innegociable.

Destaca que el crecimiento de la empresa —que hoy trasciende fronteras— se sostiene sobre pilares estratégicos que permiten a una organización de gran escala mantener una agilidad comparable al espíritu de una startup. Solo en El Salvador, la estrategia de inversión en 2025 ha dado saltos cuantitativos, alcanzando un récord de aperturas de nuevas tiendas en comparación con periodos anteriores.

Colombia: El "efecto Calleja" en Grupo Éxito

En Colombia, desde que asumieron el control de Grupo Éxito, los resultados son optimistas. En agosto, la empresa reveló que la gestión logró revertir pérdidas y alcanzar el mejor semestre en una década y reportó utilidades de 240.000 millones de pesos colombianos.

Se registra, además, un aumento del 6,8% en las ventas, impulsado por el sector no alimentario y la omnicanalidad. Asimismo, anunciaron una inyección de US$100 millones para fortalecer el e-commerce, el sector inmobiliario y la renovación de marcas premium como Carulla.

El ADN empresarial: ¿Cómo se construye un negocio resiliente?

Para Calleja, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria en la empresa familiar, la competitividad del grupo radica en la ejecución. No se trata solo de visión, sino de la capacidad de mantener una mística de trabajo que permea desde la alta dirección hasta las salas de venta. Para entender la posición dominante de Grupo Calleja en la región, es necesario desglosar los valores que el empresario define como el motor del conglomerado.

Los 5 pilares del éxito de Grupo Calleja

1- Mística de trabajo y equipo: La empresa rechaza el individualismo. La estrategia se basa en la colaboración colectiva para alcanzar metas de rentabilidad y expansión. “Mi padre (Francisco Calleja Malaina) siempre dice: ‘lo que no cuesta mucho, lo que es fácil... al final del día no vale mucho. Lo que vale mucho al final del día siempre cuesta trabajo’. Hemos incorporado esa mística todos los días”, afirmó Carlos Calleja tras la inauguración de la sucursal 120 de Súper Selectos en el distrito de Olocuilta. 2- Sentido de urgencia: En un mercado minorista altamente competitivo, la velocidad es una ventaja. Calleja asegura que la clave es lograrlo. “Ha sido clave no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Y tratar de mantenernos, a pesar de que hemos crecido una empresa chica, ágil, que se mueve rápido y con urgencia para atender y solucionar los problemas y servir”, apunta.