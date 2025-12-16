COMERCIO AGÉNTICO: Cuando un Agente IA compra por ti

Catalina Tobar, Líder de Productos de Crecimiento y Alianzas para Visa América Latina y el Caribe, explica cómo la compañía está construyendo la base de seguridad para el “ comercio agéntico ”: un futuro en el que agentes de IA buscarán, compararán y comprarán en nombre del consumidor, sin perder de vista la confianza, la privacidad y la lucha contra el fraude. (Por Norma Lezcano-E&N / Notebook LM) Puede leer más en revistaeyn.com