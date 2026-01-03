EEUU captura a Nicolás Maduro y a su esposa durante la madrugada del 3 de enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su país gobernará Venezuela de manera directa hasta que se concrete una transición política que considere “segura, adecuada y sensata”, tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas.
