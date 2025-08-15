Carlos Vives y Grupo Niche reinventan 'La tierra del olvido' en salsa

En una unión inédita para la música colombiana, Carlos Vives y el legendario Grupo Niche estrenaron este viernes una versión en salsa de 'La tierra del olvido', un éxito del vallenato moderno que cumple tres décadas desde su lanzamiento. VIDEO EFE