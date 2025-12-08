INICIO
Perros robóticos con rostros de Musk, Bezos y Picasso en Art Basel
El artista digital estadounidense Beeple soltó un "manada" de perros robóticos en la feria Art Basel Miami Beach con cabezas hiperrealistas de magnates tecnológicos y leyendas del arte como Elon Musk, Jeff Bezos, Andy Warhol, Pablo Picasso y Mark Zuckerberg. VIDEO EFE
2025-12-08
