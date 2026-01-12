Cómo crear músculo IA en la Alta Dirección

Según McKinsey, el éxito de una transformación digital no depende solo de las herramientas, sino de cultivar un "segundo músculo" técnico en líderes que tradicionalmente solo poseían habilidades operativas. Estos perfiles deben abandonar la delegación pasiva para involucrarse directamente en el diseño de hojas de ruta, la gestión de datos y la supervisión de equipos ágiles. (Fuente: McKisney - NotebookLM)