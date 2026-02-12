MUNDIAL 2026: la batalla de las marcas se librará en horarios de altos rangos de consumo

La mayoría de los encuentros de la Copa Mundial de Futbol 2026 se jugarán entre la 1:00 p.m. y 7:00 p.m., horarios ideales para conectar con los hogares latinoamericanos en momentos de alto consumo. Para las marcas de consumo y medios, esta es una oportunidad única para estar presentes en las emociones compartidas, influir en decisiones de compra y generar conexiones reales. (Con información de Worldpanel / NotebooLM-E&N)
