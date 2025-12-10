INICIO
GESTION DE TALENTOS 2026: tendencias que abren nuevos paradigmas
Cuatro dinámicas reconfigurarán la Gestión del Talento 2026: Job Hugging (empleados priorizan estabilidad frente a rotación); Great Flattening (reducción de capas gerenciales para lograr estructuras más rápidas); Micro-Shifting (se fragmenta la jornada laboral en bloques cortos) y Sprints de Resiliencia (ciclos cortos para fortalecer la capacidad de recuperación de los equipos). ¿Qué impacto tendrá esto en la gestión del talento? (Revistaeyn / NotebookLM)
2025-12-10
Videos
Perros robóticos con rostros de Musk, Bezos y Picasso en Art Basel
Videos
ADMIRADOS 2025: lecciones que proyecta el nuevo liderazgo empresarial de Centroamérica
Empresas & Management
Cayalá, una ciudad en expansión en el corazón de Guatemala
Videos
Las 5A del Marketing moderno
Empresas & Management
Urbánica apuesta por la modernización del paisaje de vivienda en El Salvador
Videos
Residuos: la mina oculta
