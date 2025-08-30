Impresionante: Tokio usa IA para simular erupción del Fuji

El Gobierno de Tokio ha echado mano de la inteligencia artificial (IA) para simular una erupción a gran escala del monte Fuji en el marco de una campaña para concienciar sobre los efectos de una erupción volcánica y cómo proceder cuando sucede. VIDEO EFE
